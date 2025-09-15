عاجل: بوتن يعرض وقف تقدم أوكرانيا عبر خط المواجهة الحالي 🚩النفط يتفاعل
وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، عرض فلاديمير بوتين وقف غزو أوكرانيا عبر خط المواجهة الحالي كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة....
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، عرض فلاديمير بوتين وقف غزو أوكرانيا عبر خط المواجهة الحالي كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة....
ارتفعت عقود نفط برنت وغرب تكساس الوسيط بشكل حاد بنحو 2% عقب إعلان دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
يستعيد سوق الأسهم الأمريكية مكاسبه اليوم بعد أداء ضعيف يوم الاثنين. وارتفع مؤشرا US100 وUS500 بنحو 2%. مستفيدةً من تزايد الإقبال على المخاطرة، عادت عملة...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.148 عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي قالت فيها: "لا نتوقع ركودًا في منطقة...
مؤشر ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي المركب: -13 (توقعات -7، السابق -4) ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 2% اليوم، متجاهلاً قراءات الاقتصاد الكلي الأميركي الأضعف...
وافقت بوينغ على بيع أجزاء من أعمالها في مجال حلول الطيران الرقمي لشركة توما برافو مقابل 10.55 مليار دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل، مع الاحتفاظ بالقدرات...
انخفض مؤشر أسعار المنتجين الكندي (RMPI) بنسبة -1% على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض 0.1% و0.3% وتوقعات سابقة (4.7% على أساس سنوي مقابل 4.9%...
يواصل زوج العملات USDSEK انخفاضه بعد أن أظهرت بيانات من السويد لشهر مارس (معدلة موسميًا) انخفاضًا مفاجئًا في معدل البطالة بنسبة 8.1%، مقارنةً...
استهلت شركة 3M، وهي تكتل صناعي ضخم، موسم أرباحها للربع الأول من عام 2025 بأداء قوي، محققةً نتائج فاقت توقعات السوق. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر VIX (VIX) بنحو 3% اليوم؛ وقد تباطأت وتيرة الانخفاضات من جلسة أمس، والتي تجاوزت 3% لعقود مؤشري S&P500 وNasdaq 100 الآجلة،...
الوضع العام للسوق: تستأنف الأسواق تداولاتها الاعتيادية بعد عطلة عيد الفصح. وتشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا. مع ذلك، نشهد أجواءً...
النفط: استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين. ويبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 63 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، شهد السعر انخفاضًا في...
شهدت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 5.23 تريليون درهم (أي نحو 1.42 تريليون...
ارتفع الذهب (GOLD) بنسبة 1.6% أخرى اليوم، متأثرًا بموجة من عدم اليقين في الأسواق، التي بدأت تُقيّم بجدية مخاطر تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي....
تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية إلى انخفاض في افتتاح جلسة التداول النقدية اليوم في أوروبا. تشير أسواق العملات والسلع إلى مزيد من عدم اليقين؛...
تستأنف الأسواق تداولاتها الاعتيادية بعد عطلة عيد الفصح. تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا. وقد جاء هذا الارتفاع الأولي قبل إعلان...
انخفضت أسهم ميتا وسط موجة البيع المكثفة اليوم. ومع ذلك، لا يولي السوق اهتمامًا يُذكر لدعوى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد الشركة، متهمةً إياها باحتكار...
انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 5% في تداولات اليوم، وهي ضربة قاسية في يومٍ تُستقبل فيه ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي بشكل سلبي. ومع ذلك، تواجه أسهم إنفيديا...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة يوم الاثنين على خسائر. لم تستقر المخاوف بشأن الحرب التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويبدو أن سيناريو عدم إبرام صفقات...
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) اليوم بنحو 4% في بورصة ICE. ويستمر هذا الزخم، مدعومًا ببيانات داعمة من أوروبا وآسيا. يوم الخميس الماضي، ارتفعت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم