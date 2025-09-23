نظرة فنية على - EURCHF (13.09.2021)
تعرض زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري لضربة يوم الخميس من الأسبوع الماضي ليتراجع عن المنطقة المجاورة لخط الاتجاه الهبوطي. كان الدافع وراء هذه الخطوة هو...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
تعرض زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري لضربة يوم الخميس من الأسبوع الماضي ليتراجع عن المنطقة المجاورة لخط الاتجاه الهبوطي. كان الدافع وراء هذه الخطوة هو...
المؤشرات الأوروبية تستعد لبداية أسبوع ايجابية من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع اصدار تقارير مؤشر...
تتراجع أسواق الأسهم عن مكاسب يوم الجمعة ارتفاع السلع وارتفاع أسعار النفط بنسبة 2٪ تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس بأكثر بقليل...
انخفض سهم Apple (AAPL.US) بنسبة 2.5٪ تقريبًا خلال جلسة التداول الأمريكية اليوم بعد قرار مكافحة الاحتكار الذي أمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالسماح...
تعرضت الأسهم بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأصول الخطرة إلى ضربة هذا الأسبوع. تحسن الوضع بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع حيث أقنع البنك المركزي الأوروبي المستثمرين...
تتمتع أسواق النفط بيوم تداول جيد بعد عدة جلسات صعبة. منذ أواخر أغسطس ، يتم تداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط بحركة جانبية في نطاق 2 دولار تقريبًا. استهدف...
تحسنت المعنويات خلال الجلسة الآسيوية بعد أن تم الإبلاغ عن أن جو بايدن وشي جين بينغ أجروا مكالمة هاتفية لأول مرة منذ 7 أشهر ناقش رئيسا الولايات...
تشهد أسعار النفط تحركات حادة مطالبات البطالة الأمريكية تأتي أفضل من المتوقع اهتمام الأسواق ليوم الخميس دار حول قرار البنك المركزي الأوروبي....
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية أحدث بيانات مخزونات النفط. النقاط الرئيسية من التقرير مخزونات النفط: -1.5 مليون (مقابل المتوقع: -3.5 مليون) مخزونات...
ثبات في أسواق الأسهم الأمريكية بيانات مطالبات البطالة جاءت أفضل من التوقعات تراجعت GameStop بعد الاعلان عن أرباحها الفصلية فتحت...
شهد النفط انخفاضًا حادًا بعد وقت قصير من الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. جاء هذا التحرك بسبب الأخبار الرسمية من الصين التي تأكيد على قررت الاستفادة من...
أعلن البنك المركزي الأوروبي للتو عن قراره في ترك أسعار الفائدة دون تغيير – الأمر المتوقع من الأسواق. ومع ذلك ، تم تخفيض وتيرة (برنامج شراء...
تراجعات في أسواق الأسهم الأوروبية موشر يتداول بالقرب من منطقة 15500 نقطة شركة ميرك ترفع توقعات أرباحها على المدى المتوسط يتم...
التصحيح الصعودي للنفط الخام توقف عند خط الاتجاه الهبوطي الذي بدأ الأسبوع الماضي. تراجع السعر لاحقًا لكن المضاربين على الارتفاع تمكنوا من العثور على دعم...
التصحيح الصعودي للنفط الخام توقف عند خط الاتجاه الهبوطي الذي بدأ الأسبوع الماضي. تراجع السعر لاحقًا لكن المضاربين على الارتفاع تمكنوا من العثور على دعم...
تستعد الأسهم الأوروبية لبداية جلسة ضعيفة البنك المركزي الأوروبي سيعلن قرار سياسته النقدية في الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش 6 من...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم أمس على تراجعات. انخفض مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.13٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.20٪ ، وانخفض ناسداك بنسبة 0.57٪....
استمرار للتراجعات على أسواق الأسهم العالمية أسعار الغاز الطبيعي والألمنيوم عند مستويات قياسية ترك بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير لم...
EURUSD نظرته بشأن زوج العملات Credit Suisse أصدر حيث يرى البنك اهمية المستويات التالية للمستثمرين سعر السوق...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم