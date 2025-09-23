تستمر مبيعات تسلا للسيارات صينية الصنع في الارتفاع
Tesla (TSLA.US) انخفض سهم تسلا بأكثر من 1 ٪ على الرغم من أرقام المرتفعة للمبيعات في الصين. أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مبيعات شركة السيارات...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
المزيد
Tesla (TSLA.US) انخفض سهم تسلا بأكثر من 1 ٪ على الرغم من أرقام المرتفعة للمبيعات في الصين. أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مبيعات شركة السيارات...
ترك بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند حده الأدنى البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا خلال إصدار بيان فقط ، حيث لم يتم عقد أي توقعات أو مؤتمر صحفي. كما تم الإبقاء...
تبدأ جلسة الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف أطلقت المؤشرات الأمريكية جلسة اليوم بانخفاض طفيف جزئيًا بسبب المخاوف المتزايدة من انتشار متغير...
DAX (DE30) لنبدأ تحليل اليوم بالمؤشر الألماني داكس. بالنظر إلى الفاصل الزمني الليومي، نرى ان البائع تمكن من إيقاف الحركة الصاعدة بالقرب من مستويات 16000...
تراجعات في الأسهم الأوروبية وصول داكس إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه متفائل بشأن توزيع أرباح 2021 انخفضت...
من المقرر أن يعلن بنك كندا عن قرارات سياسته النقدية اليوم الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ومع ذلك ، من المتوقع أن يظل البنك المركزي الكندي في حالة انتظار...
انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التداول النقدي لليوم. حيث تراجع مؤشر داكس بمقدار 150 نقطة مختبراً أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس 2021 - لم يكن...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت يعلن بنك كندا عن قرارت سياساته النقدية الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش تقرير معهد البترول الامريكي،...
أغلقت الأسواق يوم أمس على تراجعات في المؤشرات الأمريكية. مع انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.76٪ ، وانخفض مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.34٪ بينما أغلق راسل 2000...
توصية من بنك جولدمان ساكس على زوج USDCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.2541 الهدف: 1.2100 وقف الخسارة:...
توصية من نومورا على زوج EURUSD توصي الشركة بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.1866 الهدف: 1.2200 وقف...
يمكن ملاحظة الحالة المزاجية المتفائلة في سوق العملات الرقمية في بداية الأسبوع. ارتفعت العملات خلال الأسبوع حيث تمكن Bitcoin من اختراق مستوى 50،000$. يبدو...
انخفض مؤشر S & P / ASX 200 وكوسبي بينما ارتفع مؤشر Nikkei والمؤشرات الصينية انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1٪ (برنت وغرب تكساس الوسيط) بعد أن خفضت...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس ، بعد انخفاض قدره 0.447 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة...
ارتفعت تصاريح البناء في الولايات المتحدة بنسبة 2.6٪ عن الشهر السابق إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً عند 1.635 مليون في يوليو ، بعد فترة ثلاثة أشهر من...
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير في جلسة اليوم. أنهى الاحتياطي النيوزيلندي برنامج التيسير الكمي في يوليو وكان من المتوقع أن تبدأ...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.71٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.79٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.93٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 1.19 ٪ ارتفع مؤشر...
The Reserve Bank of New Zealand left rates unchanged at today's meeting. RBNZ ended its QE programme in July and was expected to begin a rate hike...
The stock market fared poorly on Tuesday, the Nasdaq Composite (US100) saw significant losses and dropped 0.93%. Investors remain concerned about...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم