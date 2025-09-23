Economic calendar: FOMC minutes in the spotlight
European markets seen opening flat FOMC minutes in the evening Earnings reports from Nvidia, Target and Cisco Systems In...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
US indices finished yesterday's trading lower. S&P 500 dropped 0.71%, Dow Jones moved 0.79% lower and Nasdaq dropped 0.93%. Russell 2000...
Today's Powell's speech does not cause much excitement in the market, as the Fed chairman did not mention so far anything about tapering or US...
Home Depot (HD.US) stock fell more than 4.5% despite solid second-quarter results. Home improvement retailer earned $4.53 per share, while analysts expected...
US retail declined 1.1% from a month earlier in July, following a revised 0.7% jump in the previous month and compared with analysts' expectations...
ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى 0.9٪ في يوليو ، متباطئًا من معدل انخفاض معدل النمو 0.2٪ في يونيو وأعلى من توقعات السوق بزيادة 0.5٪....
Bitcoin price is hovering above a crucial support zone around $45,000 which is additionally strengthened by 50 SMA (green line). On the other hand buyers...
US retail sales well below expectations Walmart (WMT.US) stock slightly lower despite upbeat quarterly figures Roblox (RBLX.US) shares tanked 6%...
Total industrial production in the US increased to 0.9 % in July, easing from a downwardly revised 0.2% growth in June and above market consensus...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو في الساعة 2:30 مساءً. تبين أن التقرير أضعف من المتوقع وأثار بعض التحركات في الأسواق. النقاط البارزة...
US retail sales data for July was released at 1:30 pm BST. Report turned out to be weaker than expected and trigger some moves...
تعافى سعر الذهب أكثر من ثلثي خسائره الأخيرة ويقترب من 1800$. كان انتعاش الذهب ممكنًا بفضل الانخفاض الحاد في عوائد السندات ، والذي يتضح في الرسم البياني...
The price of gold has recovered over two-thirds of its recent losses and is approaching $ 1,800 an ounce. The rebound of gold was possible thanks to a...
Gold Gold price rebounds as US yields drop and in spite of strong US dollar Outlook for the future monetary policy in the United States...
European markets trade lower DE30 halts decline at 15,800 pts Siemens and Duerr are considering acquisitions European stock...
Align Technology's second quarter results beat expectations with strong demand for its Invisalign tooth alignment system. The company is benefiting...
تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية اليوم بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس Covid-19 منذ فبراير في نيوزيلندا. على الرغم من أنها حالة واحدة...
