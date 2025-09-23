الرسم البياني لليوم - AUDNZD (17.08.2021)
تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية اليوم بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس Covid-19 منذ فبراير في نيوزيلندا. على الرغم من أنها حالة واحدة...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.31٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.26٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.20٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.89٪. انخفض...
European markets set to open lower Fed Chair Powell to speak in the evening US retail sales data for July to be released at 1:30...
US indices finished yesterday's trading mixed. Dow Jones gained 0.31%, S&P 500 added 0.26%, Nasdaq dropped 0.20% and Russell 2000 moved 0.89%...
Global stock markets fall on Monday Poor data from China weighs on sentiment Gold prices testing $1,790 an ounce Global equity...
Sonos (SONO.US), speaker and sound accessory company, surged roughly 10% during today’s US trading session. A ruling by US International...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج AUDNZD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0430 الهدف: 1.0800 وقف الخسارة: 1.0350 يوصي...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج CADJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 87.110 الهدف: 92.000 وقف الخسارة: 85.500 يوصي...
US equities fall on Monday US30 below the 50-hour moving average as cyclicals plunge Tesla (TLSA.US) faces a formal safety probe US...
Walmart’s is looking for digital currency and crypto product lead US Treasury to provide clearer crypto tax guidelines Bitcoin popularity...
انخفض سعر النحاس بأكثر من 2٪، وهو ما قد يكون مرتبطًا ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين. ارتفع الإنتاج الصناعي في يوليو بنسبة 6.4٪ فقط على أساس سنوي...
European stock markets trade lower DAX below 16,000 pts German state begins to reduce stake in Lufthansa (LHA.DE) European indices launched...
نظرًا لأن تركيز السوق مرتبط بشكل متزايد بالدولار الأمريكي ، نظرًا للتناقص التدريجي المحتمل ، يمكن ملاحظة الزيادة في التقلب على زوج AUDNZD. سيتم نشر محضر...
