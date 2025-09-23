الرسم البياني لليوم - AUDNZD (16.08.2021)
نظرًا لأن تركيز السوق مرتبط بشكل متزايد بالدولار الأمريكي ، نظرًا للتناقص التدريجي المحتمل ، يمكن ملاحظة الزيادة في التقلب على زوج AUDNZD. سيتم نشر محضر...
أخبار الأسواق
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.7, المتوقع: 50.7, الفعلي: 49.5 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.1, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي:...
انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.7٪ ، وانخفض S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ ، بينما أغلق مؤشر Kospi بسبب عطلة عامة. مؤشرات صينية مختلطة ارتفع الإنتاج الصناعي...
While market attention is increasingly tied to the US dollar, due a potential tapering, this week's increased volatility may be seen on the AUDNZD...
Stocks in Europe set for lower opening NY Empire State Manufacturing Canada wholesales and manufacturing sales figures Futures markets point...
Stocks in Asia are trading mostly lower. Nikkei fell 1.7%, S&P/ASX 200 dropped 0.2%, while Kospi is closed due to a bank holiday. Indices from China...
European and US stocks continue to push higher USD weaker across the board after Michigan data Precious metals supported by weaker...
The Honest Company (HNST.US) is one of the worst performing stocks during today’s US session. Its shares tanked by more than 25% after poor quarterly...
University of Michigan’s preliminary data for August turned out to be a huge miss. The headline consumer sentiment index crashed below Covid-19 crisis...
Major stock indices from Europe and US rose sharply this week after recent US CPI data softened the view that the Federal Reserve may exit monetary stimulus...
US500 and US30 at new record highs University of Michigan’s data for August disappointed Walt Disney soared after strong...
أصدرت جامعة ميشيغان بياناتها الفلاش لشهر أغسطس. ثقة المستهلك في ميتشجان: 70.2 مقابل 81.2 متوقع (81.2 سابقًا) ، خيبة أمل كبيرة حيث انخفض المؤشر إلى أدنى...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج USDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 110.19 الهدف:112.50 وقف...
University of Michigan has just released its flash data for August. The headline Michigan Consumer Sentiment came in at 70.2 against expected 81.2 (previously...
MUFG issued a recommendation for the USDJPY currency pair. The Bank recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry: 110.19 Target:112.50 Stop:...
يمكن رؤية استمرار الحركة الصاعدة لسوق الأسهم الأوروبية خلال جلسة اليوم. يبدو أن المستثمرون قد قبلوا الانخفاض الأخير في المؤشرات الصينية ويستفيدون من النتائج...
During today's session, one can observe a continuation of the upward movement on the European stock market. It seems that investors have digested the...
DAX reaches new record high European shares on course for 10th day of gains Adidas (ADS.DE) is selling Reebok to Authentic Brands European...
كان زوج EURAUD مؤخرًا في اتجاه هابط. ومع ذلك ، بالنظر إلى مخطط H1 ، فقد تم اختراق خط الاتجاه الهابط ونشهد حاليًا محاولة لإبطال هيكل 1: 1. إذا ظل الزوج...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.04٪ وناسداك بنسبة 0.35٪. انخفض راسل 2000 بنسبة 0.25 ٪ ارتفع مؤشر Nikkei و S &...
