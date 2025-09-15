نظرة على مخطط - US100 (21.04.2025)
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الأمريكي (US100) بنحو 1.3% اليوم، ولم تكن الأرباح والتوقعات القوية من نتفليكس - التي ارتفعت أسهمها بنحو 3% في تداولات...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
يرتفع اليورو بقوة اليوم مقابل الدولار الأمريكي (USDIDX)، الذي ينخفض إلى ما دون 98 - ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ مارس 2022. يرتفع زوج اليورو مقابل...
اتسمت معنويات المستثمرين في وول ستريت بالضعف في تعاملات صباح يوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 1.3%. ويعود ذلك بالأساس إلى عدم رؤية...
ارتفع الذهب (GOLD) بأكثر من 2% اليوم، مدفوعًا بحالة عدم اليقين في السوق وضعف الدولار الأمريكي، الذي تلقى ضربة قوية حيث بدأ المستثمرون في تسعير مخاطر تغيير...
أيدت الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" المقترح الروسي لإنشاء بورصة للحبوب تابعة للمجموعة، إلى جانب منصة مشتركة لتجارة المنتجات الزراعية، في إطار...
صرح عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، أن التعاون الاستثماري بين بلاده والشركات الأميركية يعزز من مكانة الإمارات...
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة لمزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين...
افتتحت العقود الآجلة جلسة يوم الاثنين على انخفاض، وتواصل انخفاضها. انخفض مؤشر US500 بأكثر من 1%، بينما انخفض مؤشر US100 بنسبة 1.15%. لا توجد بيانات...
تُغلق الغالبية العظمى من أسواق الأسهم يوم الجمعة العظيمة، مما يؤدي أيضًا إلى توقف تداول العديد من السلع. اليوم، ساد السوق الآسيوي وسوق العملات وسوق...
استحوذت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، على كامل الحصص في شركة "ترانسميشن إنفيستمنت" "تي آي" وهي منصة استثمار...
يشهد سعر البيتكوين استقرارًا في نطاق ضيق بين 82,000 و86,000 دولار أمريكي، بينما لا تزال المعنويات في سوق العملات المشفرة ضعيفة في الغالب. ومن بين الاستثناءات...
يشهد زوج يورو/دولار أمريكي استقرارًا بعد ارتفاعه إلى مستويات لم يشهدها منذ فبراير 2022، إلا أنه لا يزال يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 39 شهرًا. ولا...
أبرم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا باهيليل لهداليا،...
ظلت أسعار الكاكاو قريبة من مستوى 8000 دولار أمريكي للطن لفترة طويلة. وقد بدأ حصاد منتصف الموسم مؤخرًا، على الرغم من أن الإمدادات من هذا الموسم لن تتحقق...
في الأسبوع المقبل، ستعود القضايا الجيوسياسية لتتصدر اهتمامات المستثمرين. يترقب السوق النتائج الأولى للمفاوضات التجارية التي تجريها الولايات المتحدة مع...
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أن "أدنوك البحرية" أرست عليها عقداً مدته خمس سنوات بقيمة 5.99 مليار درهم ما يعادل حوالي 1.63 مليار دولار لتوفير خدمات...
انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ليستقر عند 0.591 دولار أمريكي، حيث فشلت بيانات التضخم التي فاقت التوقعات في ثني بنك الاحتياطي...
مع إغلاق معظم الأسواق العالمية بمناسبة العطلة، من المرجح أن يتأخر رد الفعل على البيانات الاقتصادية حتى إعادة فتح الأسواق الأسبوع المقبل. سيراقب المستثمرون...
ارتفعت الأسواق الآسيوية في معظمها خلال تداولات يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.6% ليصل إلى 34,583.29 نقطة، وارتفع مؤشر...
أعلنت نتفليكس (NFLX.US) عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات من حيث الإيرادات وأرباح السهم. تُظهر النتائج أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية وتراجع...
