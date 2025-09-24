Daily summary: Nasdaq hits new record high ahead of Friday's NFP report
European equities climb for fourth straight session Continuing claims hit new pandemic-era low US100 hit new all-time high European indices...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...

النفط الخام يظل النفط الخام تحت ضغط من فائض المعروض المتوقع حتى نهاية هذا العام والعام المقبل. لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا للإمدادات، نظرًا لغياب أي إشارات من الولايات المتحدة أو أوروبا بشأن فرض عقوبات صارمة على روسيا. اتفق العراق مع حكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط إلى تركيا...

ViacomCBS (VIAC.US) stock surges more than 6.0% after the company posted solid quarterly results and announced it signed up the highest number of new streaming...
Weekly jobless claims declined further last week meeting Wall Street expectations, while longer-term unemployment signs showed improvement, the Labor Department...
اليوم ، خضع blockchain Ethereum لتعديل رئيسي للشبكة ، يسمى London hard fork ، ويشار إليه أيضًا باسم EIP-1559. كان هذا أحد أكثر الأحداث المتوقعة في تاريخ...
Today Ethereum blockchain underwent major network adjustment, called London hard fork, also referred to as EIP-1559. This was the one of the most highly...
Weekly jobless claims fall in line with expectations Robinhood (HOOD.US) stock fell more than 10% after a four-day surge Moderna (MRNA.US) and ...
بلغ عدد مطالبات البطالة 385 ألف في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو ، مقارنة بزيادة قدرها 400 ألف في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أعلى بقليل من توقعات السوق...
تقرير NFP لشهر يوليو هو التقرير الاقتصادي الرئيسي لهذا الأسبوع. ستصدر بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة وسيراقبها المشاركون في السوق عن كثب. يواصل الاحتياطي...
The number of Americans filling for unemployment benefits was 0.385 million in the week ended July 31st, compared to the 0.400 million rise reported in...
Oil: Brent below $ 70 a barrel, WTI is trading around $ 68 a barrel Russia hopes Iran will join the OPEC + deal when the US lifts sanctions (positive...
The German benchmark index fluctuates between gains and losses on Thursday. D1 chart The DE30 has been moving in a short-term uptrend channel for...
NFP report for July is a key economic release of the week. US jobs data will be released on Friday, 1:30 pm BST and will be closely watched by market participants....
اتخذ بنك إنجلترا نهج الانتظار والترقب في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس وترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ وبرنامج...
The Bank of England decided to take a wait-and-see approach during its August monetary policy meeting and left its benchmark interest rate unchanged at...
European stock markets trade higher DE30 breaks above 15,700 pts Bayer announced a $2 billion acquisition European stock...
يعد الإعلان عن قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا الحدث الرئيسي اليوم. قد يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. يتوقع السوق أيضًا أن تظل إعدادات برامج...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.46٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.92٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.23٪. ارتفع مؤشر ناسداك 0.13٪ ارتفع مؤشر Nikkei و S...
Monetary policy decision announcement from Bank of England at 12:00 pm BST is a key macro event of the day. BoE is expected to leave rates unchanged. Market...
