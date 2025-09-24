DE30 leads gains in Europe on Wednesday
Stocks in Europe trade higher DE30 tests 15,680 pts resistance Commerzbank reports weak Q2 results Stocks in Europe are trading...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
اليوم ، ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. استمرت الحركة بعد إصدار بيانات التوظيف الربعية الإيجابية للربع الثاني من عام 2021. زادت...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.82٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.80٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.55٪ ، وأغلق Russell 2000 على ارتفاع بنسبة 0.36٪. ارتفعت...
The New Zealand dollar is rallying against other major currencies today. Antipodean currency gains following release of stellar quarterly jobs data for...
European market set to open higher US ADP report and services ISM on the agenda Uber, Electronic Arts and General Motors to report...
US indices finished yesterday's trading significantly higher. S&P 500 gained 0.82%, Dow Jones added 0.80%, Nasdaq moved 0.55% higher and...
European equities extended yesterday gains Dow Jones hovers near record high Oil prices continue to move lower Most of the European indices...
Nikola (NKLA.US) stock fell more than 7.0% despite the fact that the electric and hydrogen truck startup posted lower than expected quarterly loss. Company's...
توصية من بنك Citi على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (حد البيع): 0.8660 الهدف: 0.8300 وقف...
Citi issued a recommendation for the EURGBP currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.1868 الهدف:1.1700 وقف الخسارة:...
Morgan Stanley issued a recommendation for the EURUSD currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:1.1868 Target:1.1700 Stop:...
لليوم الثاني على التوالي ، انخفض سعر النفط بشكل حاد. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 3٪ دون مستوى 70$ للبرميل اليوم ، وهو أدنى مستوى في أسبوعين...
For the second day in a row, the oil market has seen a sharp pullback. The price of WTI fell again today by nearly 3% below the level of $ 70 per barrel,...
US stocks launched session slightly higher US factory orders beat forecasts Clorox (CLX.US) stock plunges due to weak quarterly figures US...
While the broad US stock market traded lower on Monday, Square Inc (SQ.US) outperformed, gaining over 10%. US fintech company announced a massive buyout...
بعد ارتفاع قوي في أواخر يوليو ، انخفض سعر Ethereum في أوائل أغسطس. يقع سعر ثاني أكثر العملات الرقمية شيوعًا أكثر من 8٪ من أعلى مستوى محلي منذ 1 أغسطس 2021....
Following a solid rally at the end of July, Ethereum price pulled back at the beginning of August. The second most famous cryptocurrency is trading over...
