📊 Robinhood (30.07.2021)
Robinhood مدرجة في بورصة ناسداك وانخفضت الأسهم بنسبة 8٪ خلال جلسة التداول الأولى أصبحت الشركة مربحة في عام 2020 السهم متاح في xStation...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
Robinhood debuted on Nasdaq stock exchange Shares dropped 8% during the first trading session Company turned profitable in 2020 Stock...
European trade lower on Friday DE30 pulls back to the lower limit of the range Earnings reports from Fresenius, Fresenius Medical...
تجاوز زوج USDCHF مؤخرًا خط العنق لنموذج الرأس والكتفين. وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي ، ينذر هذا النمط بالتحول وقد يؤدي التحرك إلى ما بعد خط العنق إلى...
كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثاني حدثًا رئيسيًا في الجلسة الأوروبية. تبين أن التقرير كان مخيبا للآمال حيث وصل النمو إلى 1.5٪ مقارنة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.44٪ وناسداك بنسبة 0.11٪. راسل 2000 من 0.68٪ وتراجع مؤشر Nikkei بنسبة 1.7٪ ، وتراجع...
USDCHF has broken below the neckline of the head and shoulders pattern recently. According to classic technical analysis, this pattern heralds trend reversal...
German GDP data release at 9:00 am BST was a key event of the European session. Report turned out to be a disappointment with growth reaching 1.5% QoQ...
European markets set to open lower Q2 GDP reports from Europe US PCE inflation data to be released at 1:30 pm BST Futures...
US indices finished yesterday's trading higher. S&P 500 gained 0.42%, Dow Jones added 0.44% and Nasdaq moved 0.11% higher. Russell 2000 jumped...
European index finished session higher Disappointing macroeconomic data from the US Amazon (AMZN.US) to report earnings after session close European...
تتوفر أسهم Robinhood Markets (HOOD.US) على XTB أحد أكبر العروض العامة (IPO) لهذا العام تم تحديد الاكتتاب العام لسهم Robinhood Markets...
Amazon (AMZN.US), the world’s dominant e-commerce company will report earnings today after markets close. Market expects Amazon to report second-quarter...
Robinhood Markets (HOOD.US) shares available at XTB One of the largest public offerings (IPO) this year The IPO of Robinhood Markets' (HOOD.US)...
US GDP growth rate disappoints Initial claims fell less than anticipated The US economy advanced an annualized 6.5% on quarter in Q2 2021,...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 109.73 الهدف: 108.40 وقف الخسارة:...
Credit Suisse issued a recommendation for the USDJPY currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0574 الهدف:1.0250 وقف...
