AUDNZD - توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0574 الهدف:1.0250 وقف...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
MUFG issued a recommendation for the AUDNZD currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:...
نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5٪ في الربع الثاني ، بعد توسع بنسبة 6.4٪ في الربع السابق ، أقل من تقديرات المحللين البالغة 8.5٪. كان النمو مدفوعًا بالزيادات...
ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 3.8٪ في يوليو من 2.3٪ في يونيو. إنه أعلى مستوى منذ ديسمبر 1993. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق البالغة...
US GDP growth well below market forecasts Facebook (FB.US) warns of significant growth slowdown Amazon (AMZN.US) to report earnings after session...
The US economy grew by 6.5 % in the second quarter, following a 6.4 % expansion in the previous three-month period, below analysts’ estimate...
Inflation rate in Germany jumped to 3.8 % in July, from 2.3% in June. It is the highest level since December 1993. Today's...
The German benchmark index is trading over 0.60% higher on Thursday after bouncing off the 50-day moving average. D1 chart The DE30 could form a...
عاد زوج EURUSD إلى ما فوق 1.18 بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه ليس في عجلة من أمره لسحب التحفيز. واليوم ، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي...
EURUSD pair returned above $ 1.18 after the US Federal Reserve said that it was in no rush to withdraw stimulus. Today, apart from the US GDP data, investors'...
European markets trade higher ahead of US GDP release DE30 bounces off support at 15,475 pts Airbus gains following forecast upgrade European...
لم يجلب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس أي مفاجآت فيما يتعلق بالقرارات السياسية. ظلت أسعار الفائدة دون تغيير ، وكذلك حجم ووتيرة برامج التيسير...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.36٪ ، فيما ارتفع ناسداك و Russell 2000 بنسبة 0.70٪ و 1.51٪ على التوالي. ارتفع...
The FOMC meeting yesterday did not bring any surprises in terms of policy decisions. Interest rates were left unchanged as well as size and pace of QE...
European markets seen opening flat US GDP report to be released at 1:30 pm BST Amazon to report earnings after session close European...
US indices finished yesterday's trading mixed. S&P 500 dropped 0.02%, Dow Jones moved 0.36% lower while Nasdaq and Russell 2000 gained 0.70%...
Fed leaves rates and QE pace unchanged, signals progress on tapering goal US crude stocks fall more than expected Earnings from Facebook (FB.US)...
في حين أن بيان الاحتياطي الفيدرالي اليوم لم يفاجئ الأسواق ، فقد نشهد رد فعل واضحًا من كل من زوج EURUSD ومؤشرات الأسهم الرئيسية. بعد وقت قصير من قرار مجلس...
