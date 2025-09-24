مؤشر US100 يتجاوز 15000 نقطة!
تجاوز مؤشر ناسداك 100 15000 نقطة ، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. لذلك ، تم استرداد جميع خسائر الأسبوع السابق وبداية الأسبوع الحالي. ومع ذلك ، فإن الزيادة...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
على الرسوم البيانية الأسبوعية لكل من خام برنت ونفط غرب تكساس الوسيط ، نرى تشكيل نموذج شمعدان المطرقة المحتمل حيث تم تعويض الخسائر منذ بداية الأسبوع. حدثت...
The Nasdaq 100 contracts surpass 15,000 pts, which is a new all-time high. Thus, all losses from the end of the previous week and the beginning of the...
On the weekly charts of both Brent and WTI crude oil, we see that the potential hammer candlestick pattern is forming as the losses from the beginning...
Kontrakty na Nasdaq 100 przekraczają poziom 15 tys. punktów, co jest nowym historycznym rekordem na kontrakcie. Szykuje się na ten moment rekordowa...
Na ropie Brent oraz ropie WTI obserwujemy potencjalną formację świecową młota na wykresie tygodniowym. Straty z począku tego tygodnia zostały nadrobione...
USDCAD هو أحد أزواج العملات الأجنبية التي يجب الانتباه إليها اليوم. سيكون للزوج فرصة للتحرك في الساعة 2:30 ظهرًا عندما يتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة...
European markets trade higher DE30 reaches 1-week high above 15,600 pts Share of EVs and hybrids in European car sales surge Stocks...
USDCAD is one of the FX pairs to watch today. The pair will get a chance to move at 1:30 pm BST as Canadian retail sales data for May will be released....
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الفرنسية والألمانية صباح اليوم. أثبتت القراءة الفرنسية أنها مخيبة للآمال حيث فقد كلا المؤشرين التوقعات وانخفضا عن...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.07٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.36٪. انخفض راسل 2000 بنسبة 1.55 ٪ S & P / ASX...
French and German PMIs were key macro releases scheduled for the European morning. French reading at 8:15 am BST turned out to be a disappointment with...
European markets seen opening higher PMI releases from Germany, France, UK and US 2 Dow Jones members report earnings Futures...
US indices finished yesterday's trading higher. Dow Jones gained 0.07%, S&P 500 added 0.20% and Nasdaq moved 0.36% higher. Russell 2000 dropped...
Dovish comments from European Central Bank US jobless claims rise unexpectedly Crude oil prices continue to move higher Investors' attention...
Southwest Airlines (LUV.US) stock fell more than 4.0%, handing back some of the previous session’s strong gains after the company posted mixed quarterly...
Weekly jobless claims at 2-Month High Continuing claims hit new pandemic low Weekly jobless claims unexpectedly moved higher last week...
ارتفعت العقود الآجلة للقهوة (COFFEE) بنسبة 11٪ خلال جلسة اليوم ، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2014. في الأيام الثلاثة الماضية وحدها ، ارتفعت الأسعار...
Coffee (COFFEE) futures surged 11% during today’s session, reaching levels not seen since 2014. Only within the last 3 days, the prices of this commodity...
افتتحت لاجارد المؤتمر بالتشديد على أن اتصال البنك المركزي الأوروبي سيكون الآن أكثر قابلية للقراءة. فيما يلي البيانات الرئيسية: من المرجح أن تكون...
