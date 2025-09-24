Chipotle stock surges 10% on impressive Q2 results
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) stock surges more than 10% after the fast food chain posted strong quarterly results. Company earned an adjusted $7.46...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.8628 الهدف: 0.8500 وقف...
Credit Suisse issued a recommendation for the EURGBP currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry: 0.8628 Target:...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.108 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو ، بعد انخفاض 7.897 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات المحللين...
Crude inventories in the US rose by 2.108 million barrels in the week ended July 16th, following an 7.897 million decrease in the previous week and compared...
US stock markets opened modestly higher US 10Y Treasury yield rebound from 5 month low Netflix (NFLX.US) stock hit on earnings and subscriber miss US...
سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار السياسة النقدية يوم الخميس. من المتوقع أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك ، فإن الأمور أقل وضوحًا عندما يتعلق...
Coca-Cola (KO.US) stock rose nearly 2 % in premarket after the world's largest soda maker posted upbeat quarterly figures. Company earned 68...
European Central is set to announce monetary policy decisions on Thursday at 12:45 pm BST. Interest rates are expected to be left unchanged. However, things...
Stocks in Europe trade higher DE30 recovers above 15,300 pts SAP released Q2 earnings Stocks in Europe are trading higher,...
بالأمس ، انخفضت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.15٪ ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021. ومع ذلك ، بدأت أسعار السوق في الارتفاع مع تحسن...
10-year US yields dropped below 1.15% yesterday - the lowest level since February 2021. However, market rates began to rise along with improvement of moods...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.52٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.57٪ وداو جونز بنسبة 1.62٪. ارتفاع راسل 2000 بنسبة 3٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.4٪ بينما...
European markets seen opening flat DOE report due at 3:30 pm BST Coca-Cola and Johnson & Johnson among earnings reporters European...
US indices managed to recover a huge part of Monday's losses yesterday. S&P 500 added 1.52%, Nasdaq jumped 1.57% while Dow Jones moved 1.62%...
Indices rebound after yesterday’s rout US 10Y Treasury yield hit fresh 5-month low Bitcoin fell below $30,000 European indices finished...
Despite recent declines in the stock markets, Peloton (PTON.US) shares are one of the top performers due to two statements issued by the company. Yesterday...
عادت المعنويات الإيجابية في الساعات القليلة الماضية وتعافت المؤشرات الأمريكية بشكل ديناميكي من خسائر يوم أمس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض السندات ، مما...
