Three markets to watch next week (16.07.2021)
This week we saw limited volatility in the markets as the holiday season is in full swing. On the other hand, investors closely monitored the situation...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفضت ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 80.8 في يوليو 2021 ، من 85.5 في الشهر السابق وتخطى توقعات...
The University of Michigan's consumer sentiment for the US dropped to a five-month low of 80.8 in July 2021, from 85.5 in the previous month and missing...
Retail sales above forecasts Intel (INTC.US) explores deal to buy chip maker GlobalFoundries for 30 billion Moderna (MRNA.US) stock jumps 7.0% in...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. النقاط البارزة في التقرير: •...
US retail sales data for June was released at 1:30 pm BST. Report turned out to be better than expected but it did not trigger any major...
ستصدر قريباً أهم بيانات الاقتصاد الكلي من جلسة اليوم. من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لشهر يونيو ، ومع ذلك يتوقع المحللون أن...
The most important macroeconomic data during today's session will be released in an hour. Retail sales are expected to show a decline of 0.4% MoM for...
European markets trade higher Eurozone inflation rate confirmed at 1.9% Puma (PUM.DE) raises 2021 guidance DE30 attempted to rebound on Friday,...
انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.90٪ في يونيو من 2٪ في مايو ، بما يتماشى مع توقعات السوق. ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 0.90٪ في يونيو مقارنة...
Inflation rate in the Euro Area dropped to 1.90% in June from 2% in May, in line with market expectations. Core consumer prices increased 0.90% in June...
يقترب سعر النفط الخام WTI (OIL.WTI) من 71$، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو ، وفي طريقه لخسارة أسبوعية بنسبة 4٪ ، وهي الأعلى منذ منتصف مارس ، وسط مخاوف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.33٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.15٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.70٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.65٪. انخفض...
WTI crude (OIL.WTI) is approaching $71 barrel which is the lowest level since mid June, and on course for 4% weekly loss, the most since mid-March, as...
European markets seen opening higher Finalized June inflation figures for Eurozone US retail sales and consumer sentiment data Futures...
US indices finished yesterday's trading mixed. S&P 500 fell 0.33%, Dow Jones moved 0.15% higher, Nasdaq dropped 0.70% and Russell 2000 slumped...
European equities finished 1% lower US jobless claims fall to new pandemic low US 10-year Treasury yield at 5-month low US100 under pressure European...
خلال شهادة اليوم ، استبعد باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات تتعلق بالوتيرة الحالية لشراء الأصول. يبدو أن وجهة نظر باول قريبة من إيفانز ، الذي يؤكد...
