تقرير أوبك لا يحسن الوضع في سوق النفط
من ناحية ، افترضنا وجود اتفاقية محتملة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والتي من الناحية النظرية يمكن أن تكون مفيدة للنفط. من ناحية...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
During today's testimony, FED chair Powell has ruled out any changes regarding current pace of asset purchases. Powell's view seems to be close...
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) stock fell more than 5% despite the fact that one of the world's biggest chip makers posted strong...
During today's session we can observe mixed sentiment in the oil market. On the one hand, we had speculation about a potential agreement between Saudi...
US stocks launched session lower Jobless claims fall to new pandemic low Morgan Stanley (MS.US) stock under pressure despite upbeat quarterly figures US...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.360 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو ، مقارنة بزيادة قدرها 0.373 مليون في الأسبوع السابق. قراءة اليوم تتماشى مع توقعات السوق....
The number of Americans filing for unemployment benefits was 0.360 million in the week ended July 10th, compared to 0.373 million rise reported in the...
So far, it has been a big week for Virgin Galactic (SPCE.US) and its founder Richard Branson. Virgin Galactic launched a test spaceflight and it was a...
The German benchmark index drops 1% on Thursday and tests the 20-day moving average. H1 chart The DE30 is trading back in the sideways range that...
ارتفع زوج GBPUSD بحدة بعد تصريحات سوندرز من بنك إنجلترا، الذي قال إن الأمر يستحق سحب بعض التحفيز قريبًا بما فيه الكفاية. وأشار سوندرز أيضًا إلى أن النشاط...
GBPUSD pair rose sharply following comments from BOE's Saunders, which said that it may become appropriate fairly soon to withdraw some stimulus. Saunders...
European markets trade lower DE30 drops below lower limit of market geometry and tests 200-hour moving average Siemens Energy slumps...
كان AUDJPY، وهو زوج العملات الأجنبية غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس للمخاطرة ، منخفضًا هذا الأسبوع. حصل الزوج على دعم طفيف اليوم بعد صدور تقرير التوظيف...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.12٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.13٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.22٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.63٪. انخفض...
AUDJPY, an FX pair that is often perceived as a risk barometer, has been trading lower this week. The pair received a small boost today following the release...
European markets seen opening lower Second day of Powell's testimony Morgan Stanley among earnings reporters Futures...
US indices finished yesterday's trading mixed. S&P 500 gained 0.12%, Dow Jones moved 0.13% higher, Nasdaq dropped 0.22% and Russell 2000...
Wall Street slightly higher after Powell comments BoC adjusts its QE program US crude stocks fall for 8th week European indices finished today's...
