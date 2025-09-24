Powell still believes that inflation is temporary phenomenon
There are no surprises in Powell's hearing before Congress so far. Prepared remarks to his semiannual Monetary Policy Report were published earlier...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
Peloton (PTON.US) shares plunged more than 4 % after Wedbush Securities downgraded the fitness equipment maker’s stock to “neutral” from...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.987 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو ، بعد انخفاض قدره 6.866 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
Crude inventories in the US dropped by 7.987 million barrels in the week ended July 9th, following an 6.866 million decrease in the previous week...
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. يحافظ البنك على توجيهاته غير العادية للمستقبل...
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الصادرة أمس تسارعاً آخر في نمو الأسعار وشككت مرة أخرى في رواية بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم الانتقالي....
The Bank of Canada left its benchmark interest rate unchanged at the effective lower bound of 0.25 %, as widely expected. The Bank is maintaining...
Powell comments send US stocks higher S&P 500 (US500) hits new all-time high Bank of America (BAC.US) stock drops after mixed quarterly figures US...
US CPI data released yesterday showed yet another acceleration in price growth and has once again put into question the Fed's narrative of...
يتأرجح سعر النفط بعد الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش بقليل. وصلت أنباء توصل الإمارات والسعودية إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج الأساسية للإمارات إلى الأسواق....
ترك البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 19.00٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، مما يعزز الموقف المتشدد...
Oil experienced wild price swings shortly after 12:00 pm BST. News hit the market saying that the United Arab Emirates and Saudi Arabia have reached an...
The Central Bank of the Republic of Turkey left its benchmark interest rate unchanged at the effective lower bound of 19.00 %, as widely expected. USDTRY...
European markets trade mixed DE30 climbs back above 15,750 pts Hugo Boss rallies after preliminary Q2 results European stock...
تكثف لبعض الوقت التوقعات بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيصبح أكثر عدوانية. مع ذلك ، تبين أن إعلان اليوم كان أكثر قوة مما توقعته السوق. على الرغم من أن...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.31٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.38٪. راسل 2000 انخفض 1.88٪ انخفض مؤشر Nikkei...
Expectations that the Reserve Bank of New Zealand will turn more hawkish have been intensifying for some time. Nevertheless, today's announcement from...
European markets seen opening lower BoC and CBRT rate decision Powell's testimony, more US banking earnings Futures markets...
