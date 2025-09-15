عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الألماني ينخفض بشكل غير متوقع❗️ارتفاع مؤشر DE40
06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر مارس: مؤشر أسعار المنتجين الألماني الشهري: الفعلي -0.7% على أساس شهري؛...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
تراجعت بورصة وول ستريت أمس جراء موجة بيع واسعة النطاق في أسهم التكنولوجيا بعد أن فرض دونالد ترامب قيودًا على بيع رقائق إنفيديا H2O للصين (ناسداك: -3.1%،...
سجلت الأسهم الأمريكية والدولار انخفاضات اليوم نتيجة تصاعد التوترات المتعلقة برسوم أشباه الموصلات. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.07%، بينما خسر مؤشر ستاندرد...
يشهد مؤشر الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا من مستوى دعم رئيسي عقب تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التي دعت فيها إلى الحفاظ...
تراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى بسبب رسوم أشباه الموصلات. أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز عن أرباح قوية وتوقعات للربع الثاني. تعرضت الأسهم الأمريكية...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة. ومع ذلك،...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: 0.8%, المتوقع: -0.2%, الفعلي: -0.3% معدل استغلال القدرات:...
يشهد زوج العملات USDCAD اتجاهًا هبوطيًا منذ بداية مارس. بالنظر إلى الرسم البياني وفقًا لمنهجية التوازن الزائد، يُفترض وجود شكلين هندسيين. الأول...
ارتفعت أسهم شركة تأجير السيارات الأمريكية العالمية هيرتز (HTZ1.US) بنسبة تقارب 20%، بعد أن كشفت شركة بيرشينج سكوير، المملوكة لبيل أكمان، عن حصة كبيرة في...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 1.3%, الفعلي: %1.4 مبيعات التجزئة من...
هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع الأسهم الأميركية والآسيوية في الوقت الذي تقبع فيه أسعار النفط عند مستويات...
مع استعداد شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) للإعلان عن أرباح الربع الأول يوم الخميس 17 أبريل 2025، يركز المستثمرون بشدة على كيفية...
١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر مارس: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٠.٦٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٦٪...
أفادت بلومبرغ أن الصين منفتحة على المحادثات مع الولايات المتحدة شريطة أن يُظهر الرئيس ترامب الاحترام، وأن يُعيّن مسؤولاً واضحاً، وأن يُسيطر على حكومته،...
ارتفعت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بنسبة تقارب 25% عن أدنى مستوياتها في أوائل أبريل، لكنها انخفضت اليوم بنسبة تقارب 6% في تداولات ما قبل السوق في الولايات...
ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 2%، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3295 دولارًا للأونصة. ويدعم المعدن النفيس أساسيات قوية للغاية، تشمل حالة عدم اليقين...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للأسواق الأوروبية عقب تراجعات وول ستريت؛ حيث انخفض مؤشر EU50 بأكثر من 1.5%. تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية...
تُلقي بيانات الطلبات الضعيفة من ASML وقيود التصدير التي تستهدف Nvidia بثقلها على العقود الآجلة في وول ستريت. وتعرضت العقود الآجلة لمؤشر US100، التي تُمثل...
بلغ مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أساس سنوي 2.6%، مقابل توقعات بـ 2.7% و2.8% سابقًا (على أساس شهري 0.3%، مقابل توقعات بـ 0.4% و0.4% سابقًا). بلغ...
