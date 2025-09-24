الرسم البياني لليوم - EURUSD (13.07.2021)
إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ليونيو في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش هو الحدث الرئيسي لليوم. من المتوقع تباطؤ طفيف في المؤشر الرئيسي مع...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.36٪ وناسداك بنسبة 0.21٪. ارتفع راسل 2000 بنسبة 0.08٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.5٪ ،...
US CPI data release for June scheduled at 1:30 pm BST is a key macro release of the day. Market expects a slight slowdown in the headline gauge with a...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.2505 الهدف: 1.2155 وقف الخسارة:...
تمكنت المؤشرات الأوروبية من تعويض الخسائر الأولية وارتدت مرة أخرى خلال الجزء الثاني من جلسة يوم الاثنين. ارتفع مؤشر سوق الأسهم الألماني DAX (DE30) بأكثر...
بدأ موسم أرباح وول ستريت للربع الثاني من عام 2021 هذا الأسبوع وكالعادة ، ستكون المؤسسات المالية الكبرى أول من يعلن عن النتائج. JPMorgan (JPM.US) و Goldman...
وبينما تمكن سعر النفط من تعويض معظم خسائره بنهاية الأسبوع السابق ، عادت المزاجية السلبية في هذا الأسبوع. سبب الانخفاض هو نفس العوامل التي أدت إلى عمليات...
ارتفع مؤشر Nikkei بأكثر من 2٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.7٪ بينما ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1٪. المؤشرات الصينية ارتفعت أيضًا وقالت لاغارد...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج AUDUSD يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.7466 الهدف: 0.7000 وقف الخسارة: 0.7800 يوصي...
توصية من بنك Citi على زوج USDJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 109.80 الهدف: 107.50 وقف الخسارة: 111.95 يوصي...
صدر تقرير سوق العمل الكندي لشهر يونيو. بعد شهرين من البيانات المخيبة للآمال وتراجع التوظيف ، توقعت الأسواق أن يكون شهر يونيو أفضل بكثير من حيث انتعاش سوق...
كان زوج USDCAD في ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية. من أدنى المستويات المحلية ، وصلت الحركة الصاعدة إلى ما يقرب من 300 نقطة. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم...
يتعرض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي لضغوط اليوم حيث أدى انتشار متغير COVID-19 الجديد إلى تخويف الأسواق وآفاق الانتعاش الاقتصادي. انخفض زوج NZDUSD...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.86٪ بينما انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.75٪. انخفض ناسداك 0.72 ٪. أنهى راسل 2000 الجلسة منخفضًا 1.34٪ وانخفض مؤشر...
تم نشر التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط. بعد سلسلة من الانخفاضات التي قدمتها قراءات يونيو ، أظهر تقرير اليوم انخفاض مخزونات النفط...
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 0.7٪ اليوم. الأسواق عمومًا في حالة من العزوف عن المخاطرة اليوم بسبب انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية. تنعكس حالة عدم اليقين أيضًا...
صدرت للتو بيانات مطالبات البطالة الأمريكية. كانت البيانات أسوأ من المتوقع حيث استقر الرقم الرئيسي عند 373 ألفًا ، أعلى من 371 ألفًا سابقًا (تمت مراجعته...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نتيجة المراجعة التي استمرت 18 شهرًا للاستراتيجية. تم رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2٪ من "أقل ولكن قريب من 2٪"...
