EURUSD - توصية من شركة نومورا
توصية من شركة نومورا على زوج EURUSD توصي الشركة بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.1700 الهدف: 1.2000 وقف...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط بيع كبيرة في الأيام الأخيرة ، بسبب عدم وجود اتفاقية أوبك + ، فضلاً عن معلومات عن زيادة محتملة في الإنتاج من قبل الإمارات....
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.30٪ بينما انخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.70٪. ارتفع مؤشر ناسداك 0.01٪ انخفضت...
محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هو الحدث الرئيسي في اليوم. المستثمرون حريصون على معرفة ما إذا كان محافظو البنك المركزي الأمريكي قد بدأوا بالفعل...
انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.33٪ قبل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر في الساعة 20:00. يتوقع التجار أن يحافظ الاحتياطي...
ستصدر المفوضية الأوروبية مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية اليوم في الساعة 9 بتوقيت جرينتش. يجب أن يتوقع التجار بعض التقلبات على المدى القصير في حالة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.60٪ ، بينما انخفض Russell 2000 بنسبة 1.36٪. ارتفع ناسداك 0.17٪ انخفض مؤشر Nikkei...
نلاحظ وضعًا مثيرًا للاهتمام في الأسواق. فشلت العودة الأمريكية إلى السوق بعد عطلة الأمس في رفع معنويات السوق على الرغم من الانخفاض الكبير في العوائد. الآن...
أصدر معهد إدارة التوريد (ISM) اليوم مؤشر مديري مشتريات الخدمات لشهر يونيو (PMI). وانخفض المؤشر المركب الرئيسي إلى 60.1 من 64.0 الشهر الماضي. كانت قراءة...
انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM للولايات المتحدة إلى 60.1 في يونيو من 64.0 في الشهر السابق ، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين (63.5). النشاط...
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة اليوم مع اختراق الذهب فوق المستوى النفسي عند 1،800$. الدولار الأمريكي هو أضعف عملات مجموعة العشرة ويوفر الدعم لعدد من السلع...
ارتفع AUDUSD بنسبة 1٪ تقريبًا خلال اليوم. ترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم ، لكنه أبطأ أيضًا وتيرة شراء السندات. بالنظر إلى زوج...
انخفضت مؤشرات S & P / ASX 200 الأسترالية والصينية ، بينما ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني ومؤشر Kospi في كوريا الجنوبية فشل أعضاء مجموعة أوبك +...
كان زوج EURJPY في اتجاه صاعد منذ بداية نوفمبر. ومع ذلك ، عند النظر إلى الرسم البياني D1 ، تظهر الإشارات الأولى لانعكاس الاتجاه أو تصحيح هابط أوسع. بالإشارة...
تم تأجيل اجتماع أوبك + ، لكن ممثلي المنظمة لم يحددوا موعدًا للاجتماع التالي. وبالتالي ، ستحافظ أوبك على نفس المستوى من الإنتاج. و قد أعلن رضا زندي في...
تستمر أسعار النفط في الارتفاع اليوم ، مع ارتفاع خام برنت وغرب تكساس الوسيط بحوالي 0.30٪. لا يزال التركيز على اجتماع أوبك + ، حيث لم يتم التوصل بعد إلى...
