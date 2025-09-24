الرسم البياني لليوم - OIL.WTI (05.07.2021)
فشلت أوبك + في التوصل إلى اتفاق مستوى الإنتاج الأسبوع الماضي. كان من المقرر عقد المحادثات يوم الخميس ، ولكن بعد عدم إحراز تقدم ، تم تمديدها إلى يوم الجمعة....
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفض مؤشرNikkei والمؤشرات الصينية بينما ارتفعت مؤشرات Kospi و S & P / ASX 200 فشلت أوبك + في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج يوم الجمعة. المحادثات...
ارتد زوج GBPUSD من أدنى مستوياته اليومية واستعاد إلى حد ما. يقوم زوج العملات حاليًا باختبار منطقة السعر بالقرب من 1.3800. كما يتضح من الرسم البياني أدناه...
صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية. كان تقرير سوق العمل لشهر يونيو أعلى من التوقعات مع زيادة قدرها 850،000 عن تقديرات الإجماع عند 700،000. المصدر: Bloomberg المصدر:...
تقرير NFP لشهر يونيو هو أهم تقرير في اليوم وأيضًا في الأسبوع! تبين أن تقرير الوظائف الأخير في الولايات المتحدة كان مخيبا للآمال. أشارت بيانات ADP الصادرة...
استأنف مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) الارتفاع في نهاية يونيو. تحرك المؤشر نحو منطقة المقاومة عند 92.50 ، مما أوقف الزخم الصعودي السابق. من المرجح أن يصبح...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.52٪ ، ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.38٪ ، وناسداك ارتفع بنسبة 0.13٪ و Russell 2000 ارتفع بنسبة 0.81٪. ارتفعت اسهم...
صدرت بيانات مؤشر التصنيع ISM لشهر يونيو من الولايات المتحدة. كانت البيانات أقل بقليل من التوقعات (60.6) مقابل (61.0). المؤشرات الرئيسية الأخرى هي: أوامر...
أظهرت بيانات مطالبات البطالة الأمريكية أن 364.000 أمريكي قدموا طلبات في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو. وهذه قراءة أقل قليلاً من 385 ألفًا التي توقعتها الأسواق....
ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير لرويترز عن توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق مبدئي بشأن الإنتاج. وقيل إن كلا البلدين لديهما وجهات نظر متعارضة مع اختيار روسيا...
يعد اجتماع أوبك + حدثًا مهمًا اليوم. يجتمع ممثلو منتجي النفط اليوم لاتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج الجديدة. ستنتهي اتفاقية خفض الإنتاج الحالية في نهاية يوليو...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ، حيث ارتفعت معظم مؤشرات الشركات الكبرى في أوروبا الغربية بأكثر من 1٪. يمكن أيضًا رؤية الحالة المزاجية المتفائلة على الجانب...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21٪ بينما ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.61٪. وانخفض مؤشر ناسداك 0.17٪. ارتفع راسل 2000 بنسبة 0.07٪. انخفض مؤشر Nikkei...
صدر تقرير ADP عن التوظيف في الولايات المتحدة في يونيو في الساعة 2:15 بعد الظهر. كان من المتوقع أن ترتفع الوظائف بمقدار 600 ألف بعد زيادة 978 ألفًا في مايو....
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 6.718 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو ، بعد انخفاض قدره 7.614 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
بيانات التوظيف ADP لشهر يونيو - المتوقع الساعة 2:15 بعد الظهر. يعد التقرير مؤشرًا مهمًا ونهائيًا قبل تقرير التوظيف الأمريكي الرسمي يوم الجمعة (NFP). ومع...
تم إصدار بيانات التضخم السريعة من منطقة اليورو. كان من المتوقع حدوث تباطؤ من 2٪ على أساس سنوي إلى 1.9٪ على أساس سنوي. كانت البيانات متوافقة مع التوقعات....
