الرسم البياني لليوم - الذهب (GOLD) (30.06.2021)
انخفض سعر الذهب بمقدار 15$. ما لم يحدث انتعاش كبير اليوم ، فقد يشهد الذهب أكبر انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2016. وكان انخفاض الأسعار يوم أمس مصحوبًا بتعزيز...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر داو جونز وS&P 500 بنسبة 0.03٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.19٪. راسل 2000 انخفض 0.58٪ لم يتغير مؤشر Nikkei إلى حد ما ، في...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج EURUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.1895 الهدف: 1.2150 وقف...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 127.3 في يونيو ، من 117.2 في الشهر السابق وأعلى بكثير من توقعات السوق (119.0). وأظهرت تفاصيل أخرى أن...
تم إصدار قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر يونيو. انخفض معدل التضخم إلى 2.3٪ على أساس سنوي في يونيو ، بعد زيادة بنسبة 2.5٪ في مايو ،...
كان أداء الأسهم الصينية ضعيفًا بشكل واضح حيث انخفضت بعض المؤشرات الرئيسية ما يصل إلى 1.4٪. لم تكن هناك أخبار مهمة يمكن أن تقوض المشاعر بشكل كبير ، لذلك...
أغلقت مؤشرات S&P 500 و Nasdaq عند أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث ارتفعت بنسبة 0.23٪ و 0.98٪ على التوالي. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.44٪ بينما...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 110.60 الهدف: 113.50 وقف الخسارة:...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.9207 الهدف: 0.9485 وقف الخسارة:...
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، واجه البيتكوين مرة أخرى ضغوط بيع أدت إلى وصول السعر إلى الدعم الرئيسي عند 30،000$. ومع ذلك ، في غضون ذلك ، ظهرت مقابلة مع ثالث...
وصلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف. أدى الشتاء البارد إلى انخفاض المخزونات العالمية. وبينما ظلت مخزونات الولايات...
انخفض مؤشر Nikkei و Kospi بنسبة 0.2٪ بينما انخفض S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪. المؤشرات الصينية تنخفض قال روزنغرين من الاحتياطي الفيدرالي إن الولايات...
تتعرض أسعار الذرة وفول الصويا الآن للضغط بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية. قضت المحكمة العليا بأن وكالة حماية البيئة لديها السلطة لإعفاء عدد من المصافي...
انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق في مايو ، من ارتفاع بنسبة 0.6٪ في أبريل وأقل من توقعات المحللين...
كان أداء الذهب منخفضًا مؤخرًا ولا يزال أدنى مستوى المقاومة القوي عند 1800$ على الرغم من استمرار الاتجاه الصاعد. يتماسك السعر حاليًا في تشكيل علم محتمل...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.95٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.69٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.23٪. ارتفع مؤشر Nikkei...
نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.4 ٪ سنويًا في الربع الأول ، بعد توسع بنسبة 4.3 ٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة ، وهو ما يتوافق مع التقدير الثاني. كانت الأسواق...
