أبقى بنك إنجلترا السياسة دون تغيير و رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021
قرر بنك إنجلترا الانتظار في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو. ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ وبرنامج...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
سيعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية اليوم في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت جرينتش. لا يتوقع السوق تغييرات في إعدادات السياسة النقدية. سيكون الاجتماع رمزيًا...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.21٪ بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.13٪ وأغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق. أضاف...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.61 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو ، بعد انخفاض قدره 7.355 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
زادت التقلبات الأسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يمكن ملاحظة تقلبات كبيرة في الأسعار على الذهب والدولار الأمريكي وأسواق الأسهم. الذهب بالنظر...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي IHS Markit إلى 62.60 في يونيو من 62.1 في مايو ، متجاوزًا توقعات السوق (61.5). انخفض مؤشر مديري المشتريات...
انخفض سعر الذهب بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي وتصريحات بولارد. كما تأثرت معادن ثمينة أخرى ، مثل الفضة. انخفض سعر الفضة في منطقة...
تم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش لشهر يونيو من فرنسا وألمانيا صباح اليوم. توقع إجماع السوق قراءات أعلى للخدمة مقارنة بالشهر الماضي وقراءات إنتاج...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.51٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.20٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.79٪. ارتفع مؤشر راسل 2000 0.43٪ قال رئيس الاحتياطي...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.2250 الهدف: 1.2700 وقف الخسارة:...
يستمر انخفاض أسعار العملات الرقمية بعد الأخبار الواردة من الصين. استدعى بنك الصين الشعبي المديرين التنفيذيين من المقرضين الصينيين الرئيسيين وبعض شركات...
عادت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 1.5٪ اليوم ، مما يشكل ضغطًا على سعر الذهب. حاول المعدن الثمين بالأمس التعافي من خسائر الأسبوع الماضي...
نلاحظ خلال جلسة الأمس ارتفاعات في أسعار المعادن النفيسة نتجت جزئياً عن ضعف الدولار. دعونا نلقي نظرة على الوضع الفني في سوق البلاتين ، حيث ظهر نمط غامر...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.76٪ وناسداك بنسبة 0.79٪. راسل 2000 بنسبة 2.13٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 3.0٪ ، وارتفع مؤشر...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج NZDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.6968 الهدف:0.7175 وقف الخسارة: 0.6850 يوصي...
بعد تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ، كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر خطابات اثنين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي البارزين ، وهما...
