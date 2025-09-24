🥇 الذهب يدافع عن الدعم الرئيسي
كان أداء الذهب ضعيفًا في الآونة الأخيرة مع تسارع الحركة الهابطة الأسبوع الماضي بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي. انخفض سعر المعدن الثمين يوم الجمعة حيث أكد...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفضت الأصول الخطرة ، وخاصة الأسهم ، يوم الجمعة بعد أن قال بولارد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المناقشات بشأن التناقص التدريجي قد بدأت بالفعل. تعرضت...
انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.6٪ ، وكوسبي 1٪ ، بينما انخفض مؤشر Nikkei بأكثر من 3٪. كما انخفضت مؤشرات الصين. تأتي الانخفاضات بعد أن انخفضت...
انخفض مؤشر DE30 بشكل حاد يوم الجمعة ، تماشياً مع نظرائه العالميين ، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مايو. زادت تصريحات جيمس بولارد من الاحتياطي الفيدرالي...
أثار جيمس بولارد ، رئيس مجلس إدارة بنك سانت لويس الفيدرالي ، في خطاب ألقاه اليوم حركات ملحوظة في أسواق الذهب والدولار الأمريكي. أكد بولارد أن موقعه في...
يمكن ملاحظة حركة هابطة قوية في سوق النفط يوم أمس. بإلقاء نظرة على الوضع الفني لـ OIL.WTI على مخطط H1 ، يمكننا أن نرى أن السعر قد انخفض إلى ما دون الحد...
انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.62٪ ، وانخفض Russell 2000 بنسبة 1.18٪ بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.04٪. ارتفع مؤشر ناسداك 0.87٪ ارتفعت أسعار...
يعتبر مؤشر US100 اليوم الأفضل من بين المؤشرات الأمريكية الرئيسية. ارتفع المؤشر في الساعات الثلاث الماضية من حوالي 13900 نقطة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:110.57 الهدف:115.00 وقف الخسارة:...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.412 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو ، ارتفاعا من 0.376 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من التوقعات (0.359...
ترك البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 19.00٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وقالت اللجنة إنه سيتم...
أشار الإعلان الصادر عن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أمس (FOMC) إلى بداية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق....
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالأمس رفع IOER بشكل طفيف ، بينما أشار الرسم البياني النقطي إلى ارتفاعين في أسعار الفائدة في عام 2023. من الواضح...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.54٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.77٪ ، وتراجع ناسداك بنسبة 0.24٪ ، وانخفض Russell 2000 بنسبة 0.23٪. انخفضت الأسهم...
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: البيان الافتتاحي: يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيعود...
