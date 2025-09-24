انخفاض الذهب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي
تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة المحتملة وانخفاض السيولة من خلال ارتفاع معدل IOER (على الرغم من أن الزيادة رمزية فقط) أخبارًا سلبية بالنسبة للذهب ، على الأقل...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
قام الاحتياطي الفيدرالي بتغيير طفيف في السياسة النقدية. الرسالة الرئيسية هي أن التعريفات سترتفع في نهاية المطاف ، ولكن ليس في وقت قريب. يظهر...
أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 0-0.25٪ وشراء السندات بوتيرة شهرية قدرها 120 مليار دولار خلال اجتماعه في يونيو 2021 ، كما كان متوقعًا على نطاق...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 7.36 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو ، بعد انخفاض قدره 5.241 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات المحللين...
US100 لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). بالنظر إلى مخطط H4 ، قد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع. ومع...
متى? يختتم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالقرار الصادر اليوم في الساعة 8 مساءً وسيبدأ المؤتمر بعد الاجتماع بعد 30 دقيقة. سيتم إصدار...
يعتبر قرار معدل لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش حدثًا مهمًا. وكالعادة ، سيعقب الإعلان مؤتمر صحفي للرئيس باول بعد نصف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.27٪ وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.71٪. وأغلق راسل 2000 منخفضًا بنسبة 0.26٪ انخفض...
بالنظر إلى مخطط H4 ، يوجد وضع فني مثير للاهتمام. اختبر السعر بالأمس منطقة دعم رئيسية عند 1،845.5$ حيث ظهر تشكيل المطرقة الصاعد. تتميز المنطقة الخضراء بتفاعلات...
ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.8٪ عن الشهر السابق في مايو ، من نمو بنسبة 0.1٪ معدلة بالخفض في أبريل وأعلى من توقعات السوق بزيادة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو. كان التقرير دون التوقعات ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. النقاط البارزة في التقرير: •...
يتحرك البلاتين بشكل جانبي في نطاق 1.125-1.250 دولار منذ أوائل مارس. انخفض سعر المعدن الثمين منذ بداية مايو ووصل إلى الحد الأدنى من نطاق التداول في نهاية...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.25٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.74٪ ، وانخفض Russell 2000 بنسبة 0.41٪. ارتفعت...
تتجاوز عملة البيتكوين اليوم المقاومة المهمة البالغة 40.000 دولار أمريكي وترتفع بنسبة 4٪ تقريبًا. يعد هذا استمرارًا لانتعاش عطلة نهاية الأسبوع عندما أشار...
انخفض الذهب بنحو 1٪ في بداية الأسبوع ويختبر قيعان محلية منذ أوائل يونيو. يمكن الإشارة إلى تعزيز الدولار الأمريكي كأحد أسباب الانخفاض: اختبر زوج EURUSD...
ارتفع سعر النفط في بداية أسبوع مهم. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة 18 يونيو. هذا مهم فيما يتعلق بالمحادثات النووية الجارية حيث...
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ بينما ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.1٪. دعا قادة مجموعة السبع إلى إجراء تحقيق في أصول Covid-19. كما اتفقت مجموعة السبع على...
تم نشر البيانات من جامعة ميشيغان للتو ، وهو تقرير اقتصادي رئيسي اليوم. كانت البيانات الأولية لشهر يونيو أعلى من التوقعات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي ، ثقة...
