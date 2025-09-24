١٢:١٢ م

الرسم البياني لليوم - USDCAD (09.06.2021)

يعتبر قرار سعر الفائدة من بنك كندا حدثًا رئيسيًا اليوم. لا يوجد تغيير في التعريفات أو شراء الأصول. مع ذلك ، يجب على التجار أن يضعوا في اعتبارهم أن بنك...