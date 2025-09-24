يختبر مؤشر US100 منطقة 14000 نقطة 🔼
تشير الحالة المزاجية المتفائلة التي شهدتها وول ستريت أمس وفي أوروبا اليوم إلى أن المستثمرين لا يهتمون على ما يبدو بتسريع نمو الأسعار في الولايات المتحدة....
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة رسميًا 5٪ والتضخم الأساسي باستثناء العناصر الأكثر تقلبًا هو 3.8٪ ، وهو أعلى معدل منذ أوائل التسعينيات. في الواقع ،...
أعاد مؤشر VIX (VOLX) اختبار أدنى مستوياته في منتصف أبريل أمس وتمكن من الوصول لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020. بدأت جلسة اليوم بفجوة سعرية...
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.78٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.47٪ وأغلق مؤشر Dow Jones مرتفعًا بنسبة 0.06٪ بينما انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.68٪ ارتفع...
تم الإعلان للتو عن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل. كانت البيانات أعلى من التوقعات حيث ارتفع التضخم العام إلى 5٪ على أساس سنوي في مايو من...
ترك البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه في يونيو. تم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية وسيستمر برنامج PEPP حتى نهاية...
من الواضح أن زوج EURUSD يرتد قبل لحظات من قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وبرنامج التيسير الكمي ، فضلاً عن بيانات التضخم من الولايات المتحدة....
سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته النقدية في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش. لا يوجد تغيير في أسعار الفائدة أو شراء الأصول. سينشر البنك أيضًا عددًا...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.44٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.09٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 0.70٪ ارتفع مؤشر...
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.241 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو ، بعد انخفاض قدره 5.08 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة...
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. سيحافظ البنك المركزي على مستوى السياسة...
US30 بالنظر إلى الوضع الفني لمؤشر Dow Jones (US30) ، وجد المؤشر نفسه مؤخرًا في اتجاه صاعد. تمكن المؤشر من تجاوز منطقة المقاومة عند 34400 نقطة والتي...
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل نموًا في الأسعار أعلى بكثير من توقعات السوق. التضخم بلغ 4.2٪ على أساس سنوي وهي أعلى قيمة منذ منتصف...
يعتبر قرار سعر الفائدة من بنك كندا حدثًا رئيسيًا اليوم. لا يوجد تغيير في التعريفات أو شراء الأصول. مع ذلك ، يجب على التجار أن يضعوا في اعتبارهم أن بنك...
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.31٪ ، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.06٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02٪ ، بينما أغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا بنسبة...
توصية من بنك ت.د. على زوج CADJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 90.50 الهدف: 84.00 وقف الخسارة: 91.85 يوصي...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج EURAUD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.5715 الهدف:1.4800 وقف الخسارة:...
