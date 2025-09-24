GBPUSD - توصية من بنك كريدي أجريكول
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.4145 الهدف: 1.3250 وقف...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
تجاوز سعر الذهب مستوى 1900$ اليوم ، لكنه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب. تم تعزيز منطقة المقاومة فوق 1900$ من خلال تصحيح 61.8٪ للحركة الهابطة التي بدأت...
انخفض البيتكوين إلى أقل من 33000$ إلى أدنى مستوى في أسبوعين. اختبرت Ethereum منطقة 2500$ بينما انخفض Ripple إلى ما دون 0.85$. أكدت الولايات المتحدة أن...
ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.43٪ ، وناسداك بنسبة 0.49٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.08٪ وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.36٪ ارتفع مؤشر Nikkei...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.2173 الهدف:1.1700 وقف الخسارة:...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.2087 الهدف: 1.2500 وقف الخسارة:...
كانت جلسة أسواق الأسهم الآسيوية اليوم متفاوتة ولا يمكن العثور على اتجاه مشترك بين مؤشرات المنطقة. تمكن مؤشر Nikkei الياباني (JAP225) من إغلاق الجلسة بارتفاع...
ارتفعت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية بينما انخفضت الأسهم في أستراليا والصين تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بتطبيق معدل ضريبة يبلغ 15٪ قالت وزيرة...
يتفوق مؤشر US100 حاليًا على المؤشرات الرئيسية الأخرى حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى ما دون 1.60٪. بإلقاء نظرة على مخطط الأربع...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان للولايات المتحدة إلى 82.9 في مايو من 82.8 الأولية ومقارنة بتوقعات السوق (83.0). الظروف الحالية 89.4 مقابل...
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة وهو مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة...
تعرض سوق العملات الرقمية لضغوط اليوم بعد انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين. قامت العديد من بورصات العملات الرقمية بتسوية ما يقرب من 60 ألف عقد تداول بقيمة...
تتعرض العملات الرقمية لضغوط خلال جلسة الجمعة. من الناحية الفنية ، بالنظر إلى مخطط Ethereum ، فشل السعر في تجاوز منطقة المقاومة البالغة 2910$ التي كتبنا...
تعرض زوج NZDUSD لضغط شديد اليوم ، مما أدى إلى محو المكاسب الأخيرة حيث ساعد ارتفاع عائدات السندات الأمريكية الدولار على التعافي. تراجعت سندات الخزانة الأمريكية...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.12٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.41٪ بينما انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.01٪. ارتفع راسل 2000 بنسبة 1.07٪ ارتفع مؤشر Nikkei...
يقترب سعر البيتكوين من مستوى 40.000$ اليوم بعد انخفاضه إلى أقل من 30 ألف دولار الأسبوع الماضي. يمكن أيضًا ملاحظة انتعاش كبير في أسعار العملات الرقمية الأخرى...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.406 مليون في الأسبوع المنتهي في 22 مايو ، ارتفاعا من 0.444 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق 0.425...
