حصاد الأسواق(16.04.2025)
بعد جلسة الأمس في وول ستريت، والتي محت خلالها المؤشرات مكاسبها السابقة، نشهد اليوم موجة بيع متجددة في سوق الأسهم الأمريكية. ويُعزى الانخفاض بشكل رئيسي...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بدأت مؤشرات وول ستريت الأمريكية تداولاتها اليوم على مكاسب مدفوعة بنتائج البنوك التي فاقت التوقعات للربع الأول من عام 2025، وآمال الحد من نطاق الحرب...
انخفضت العقود الآجلة للكاكاو المتداولة في بورصة ICE (COCOA) بنسبة 4% تقريبًا اليوم، متأثرة بتوقعات هطول الأمطار في البرازيل وآسيا وبيانات طحن الحبوب الضعيفة...
في تقييم بارز، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مجال تحسين الحوكمة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي...
في خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الثقافي والفني في المملكة، أعلنت شركة الدرعية السعودية عن توقيع عقد ضخم مع تحالف سعودي قطري يتكون من شركتي "السيف"...
يتوقع الاتحاد الأوروبي بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ لم تُحرز المناقشات تقدمًا يُذكر، وفقًا لتقرير من بلومبرج. ولم يُحرز مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات...
افتتحت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع. المكاسب ليست كبيرة، لكن وضوح الرؤية في السوق العالمية سمح للمؤشرات بالارتفاع. يتداول مؤشر US500 بارتفاع 0.82%، ومؤشر...
النفط: يتوقع جولدمان ساكس، في أحدث تقرير له، نطاق تداول أدنى لخام برنت يتراوح بين 59 و63 دولارًا للبرميل هذا العام، و55 و58 دولارًا للبرميل في عام...
الجميع يعرف ويستخدم بطاقات فيزا (V.US). ومع ذلك، قليلون هم من يفهمون آلية عمل عملية الدفع والشركات المعنية. والأهم من ذلك، أنهم لا يدركون أن فيزا قد تكون...
على الرغم من تحقيق أرباحٍ فاقت التوقعات في الربع الأول، فشلت شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) في كسب ثقة المستثمرين. وانخفض سهمها قليلاً يوم الثلاثاء، مما...
مع استعداد شركة ASML Holding للإعلان عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، يركز المستثمرون على كيفية تعامل عملاق معدات أشباه الموصلات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: 2.3% مؤشر أسعار المستهلكين...
صدرت بيانات مؤشر نيويورك من الولايات المتحدة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش. مؤشر نيويورك: السابق: -20.00, المتوقع: -12.80 , الفعلي: -8.10 مؤشر...
انخفضت أسهم بوينغ (BA) بنحو 3% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، بعد تقارير تفيد بأن الصين أصدرت تعليمات لشركات الطيران المحلية بوقف استلام...
ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي إلى 2.3% وسط ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء...
علّق دونالد ترامب تغييرات التعريفات الجمركية الأمريكية على معظم الدول لمدة 90 يومًا، وأعفى مؤقتًا الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات من...
الوضع العام للسوق: لا تزال المعنويات في السوق الأوروبية إيجابية. تشهد معظم القطاعات حاليًا مكاسب قوية، باستثناء أسهم الأزياء، حيث تُؤثر نتائج LVMH سلبًا...
تدرس شركة "إيني" الإيطالية حفر بئرين جديدتين بحقل ظهر للغاز في مصر خلال العام المقبل، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 360 مليون دولار، كما كشف مسؤول...
10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - مؤشر ZEW الألماني للظروف الاقتصادية لشهر أبريل: الفعلي -14؛ المتوقع 10؛ السابق 51.6؛ 10:00...
أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) اليوم محضر اجتماعه للسياسة النقدية لشهر أبريل، والذي أظهر أن أعضاء المؤسسة المالية اتفقوا على أن اجتماع مايو سيكون فرصة...
