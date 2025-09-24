الرسم البياني لليوم: EURUSD (25.05.2021)
بالنظر إلى الرسم البياني لزوج EURUSD في نطاق D1 ، كان الزوج في اتجاه صاعد منذ بداية أبريل. مع ذلك ، وجد الزوج نفسه في حالة استقرار بين الدعم عند 1.2175...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.54٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.99٪ وناسداك بنسبة 1.41٪. راسل 2000 من 0.68٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.46٪ ومؤشر S &...
توصية من بنك جولدمان ساكس على زوج EURCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0954 الهدف: 1.1400 وقف الخسارة: 1.0749 يوصي...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.2062 الهدف: 1.2232 وقف الخسارة:...
بسبب عطلة يوم الاثنين ، لن تعقد جلسة البورصة في ألمانيا والعديد من الأسواق الأخرى. هذا لا يعني ، مع ذلك ، أنه لا توجد جلسة. يستغل مؤشر DE30 الفرصة والمكاسب...
انخفض سعر الألمنيوم عن أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة بنحو 12٪ ، بينما يبدأ السعر خلال جلسة اليوم بفجوة سعرية هابطة بنسبة 2٪. بدأ السعر في الاقتراب من...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ يوم الجمعة، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.08٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.48٪. أضاف راسل 2000 0.49٪ ارتفع مؤشر...
أداء الاقتصاد البريطاني جيد جدًا وحتى الانتخابات الأخيرة في اسكتلندا لم تفسد المعنويات تجاه الجنيه الإسترليني. كانت بيانات مبيعات التجزئة اليوم إيجابية....
تم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش لشهر مايو لاثنين من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية. أظهرت البيانات الفرنسية أن مؤشر الإنتاج ارتفع من 58.9 نقطة...
انخفض زوج EURUSD بحدة في 19 مايو ، لكن تعافى الزوج بسرعة. بدأ الانتعاش عند مستوى الدعم 1.2175 وانتهت جلسة الأمس عند أعلى المستويات اليومية. بالنظر إلى...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.55٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.06٪ وناسداك بنسبة 1.77٪. راسل 2000 من 0.61٪ ارتفع مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200...
يخترق مؤشر US100 نقطتي مقاومة رئيسيتين: خط الاتجاه الهابط ومستوى 13333 نقطة ، والذي كان بمثابة مقاومة كبيرة حول فبراير ومارس. المقاومة الثانية التي يتم...
وبلغ عدد مطالبات البطالة 0.444 مليون في الأسبوع المنتهي في 15 مايو ، مقارنة بزيادة قدرها 0.473 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات...
المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة في فيينا. يقال إن الطرفين يقتربان من اتفاق يقضي برفع العقوبات ضد إيران ، مما سيمهد الطريق لعودة إمدادات النفط...
توصية من البنك السويدي SEB على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.2173 الهدف:1.2000 وقف الخسارة: 1.2300 يوصي...
وجد الذهب نفسه في اتجاه صاعد مؤخرًا. ارتفع المعدن النفيس من 1،680$ في نهاية شهر مارس إلى 1،890$ يوم أمس بفضل ضعف الدولار الأمريكي. بالنظر إلى GOLD على...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.48٪ وأغلق مؤشر Nasdaq منخفضًا بنسبة 0.03٪. انخفض راسل 2000 بنسبة 0.78٪ ارتفع مؤشر Nikkei...
