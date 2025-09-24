ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مايو ، بعد انخفاضها 0.427 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مايو ، بعد انخفاضها 0.427 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
ارتفع سعر الذهب بشكل ديناميكي خلال الساعتين الماضيتين ، حيث ارتفع بأكثر من 2٪ من أدنى مستوى يومي. من الواضح أن الطلب قوي في سوق المعادن الثمينة حيث تمكن...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.40٪ في أبريل من 2.2٪ في مارس وأعلى من توقعات السوق عند 3.2٪. ومع ذلك ، فهو أعلى معدل تضخم في عام. على أساس شهري...
الحدث الرئيسي اليوم هو نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أنه سيعلن...
تستمر مؤشرات البورصة والسلع في الانخفاض. انخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بأكثر من 1٪ مع انخفاض DE30 بنسبة 1.5٪ تقريبًا. يشبه الوضع الأسبوع الماضي عندما...
كان سعر الفضة في اتجاه صاعد منذ أوائل أبريل. مع ذلك ، فشل السعر يوم أمس في تجاوز مستوى المقاومة العامة عند 28.70$ وبدأ التصحيح الهابط. بإلقاء نظرة على...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.85٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.78٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.56٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.73٪ انخفض...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.1900 الهدف: 1.2300 وقف...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج NZDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 79.02 الهدف:84.00 وقف الخسارة: 77.00 يوصي...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج NZDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 79.02 الهدف:84.00 وقف الخسارة: 77.00 يوصي...
تشهد أسعار السلع ارتفاعًا قويًا هذا العام مع تسجيل بعض المعادن الصناعية والثمينة أعلى مستوياتها على الإطلاق. يمكن أيضًا تحقيق مكاسب قوية في سوق المنتجات...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم أمس ، ولكن لا يبدو أن المستثمرين في أوروبا قلقون. تستمر مؤشرات القارة القديمة في الارتفاع اليوم مع ارتفاع مؤشرات...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.16٪ وناسداك بنسبة 0.38٪. أضاف راسل 2000 0.11٪ ارتفع مؤشر Nikkei بأكثر من 2٪ ، وارتفع...
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ أوائل فبراير يوم الاثنين ، بسبب ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة. يبدو أنه بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة في سعر...
كانت جلسة تداول الفوركس يوم الاثنين هادئة نوعًا ما (على الأقل حتى الآن). بإلقاء نظرة على زوج EURGBP على مخطط الأربع ساعات ، يستمر التصحيح الصاعد. قد دخل...
كان زوج USDJPY في حركة هابطة منذ 13 مايو 2021. اخترق الزوج تصحيح 38.2٪ من الدافع الصاعد الذي بدأ في 7 مايو هذا الصباح ، لكن خفت الضغط منذ ذلك الحين. على...
انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.8٪ ، ارتفع S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.5٪ انخفضت العقود الآجلة للولايات المتحدة بعد...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم