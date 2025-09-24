تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل. كان التقرير دون التوقعات ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. النقاط الرئيسيه في التقرير: •...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
تضرر القمح بالأمس إلى جانب المنتجات الزراعية الأخرى. بينما كانت هناك بعض الأخبار السلبية عن الذرة (خطر إلغاء الصين للطلبات) ، لم تكن هناك أخبار عن الذرة....
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.22٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.29٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.72٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.68٪. ارتفع مؤشر Nikkei...
لم يكن تقرير WASDE بالأمس سيئًا على الحبوب كما كان متوقع. خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الذرة في البرازيل وزادت من احتمالات استيراد الصين....
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عن العام السابق في أبريل إلى 6.2٪ ، بعد زيادة بنسبة 4.2٪ في الشهر السابق متجاوزة توقعات السوق البالغة 5.9٪. كانت...
تستمر المبيعات في أسواق الأسهم العالمية. اتبعت الأسهم الآسيوية نظيراتها الأمريكية وانخفضت بحدة اليوم ، مع انخفاض مؤشر نيكاي (JAP225) بنسبة 2.5٪. لا يبدو...
تراجعت المعادن الثمينة يوم أمس مع قوة الدولار الأمريكي. ارتفع الذهب بعد صدور البيانات الأمريكية ، لكن السعر لم يكن قادرًا على تجاوز منطقة المقاومة عند...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.15٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.99٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.67٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 3.26٪. انخفض...
الذهب بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، بدأ سعر المعدن الثمين في تصحيح صاعد. الحركة الصاعدة الأخيرة مدعومة بنمط القاع المزدوج. في حالة استمرار...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة تقريرها الأسبوعي عن مخزونات النفط الخام. بعد الانخفاض الذي أظهره التقرير الأخير (-7.99 مليون) ، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية...
تم نشر بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل. كانت البيانات أعلى من التوقعات حيث ارتفع التضخم العام بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في أبريل...
فاجأ التضخم في مارس عندما استقر عند 2.6٪ على أساس سنوي ، لكن الأسواق تجاهلت البيانات وسط تعليقات مطمئنة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذه المرة...
ارتفع سعر الفضة بحوالي 1٪ أمس. مع ذلك ، بدأ المعدن الثمين في التراجع خلال الجلسة الآسيوية ويمكن أن يتشكل نمط انعكاس كلاسيكي على الرسم البياني. بإلقاء نظرة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.87٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 1.36٪ ، وهبط Russell 2000 بنسبة 0.26٪ ، وأغلق مؤشر Nasdaq هبوطيًا بنسبة 0.09٪. انخفض...
يتأثر المستثمرون في الولايات المتحدة بالمزاج السائد اليوم ، وهو ما شهدناه في أوروبا. بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة اليوم بفجوات أسعار هابطة....
نشهد حاليًا تباعدًا كبيرًا بين زوج EURUSD و TNOTE. ومن المثير للاهتمام أن تباعدًا مشابهًا حدث في أواخر أبريل وأغلق في أوائل مايو. اليوم ، بعد أن وصل زوج...
