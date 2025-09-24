يختبر مؤشر DE3️⃣0️⃣ الدعم الرئيسي
بدأت الأسواق هذا الأسبوع في حالة مزاجية متفائلة بعد أن أشاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي علنًا بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الماضي. لقد تضاءل الزخم...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
كان مؤشر سوق الأسهم اليابانية - Nikkei 225 (JAP225) - الأسوأ أداء خلال الجلسة الآسيوية اليوم. أغلق مؤشر Nikkei اليوم منخفضًا بنسبة 3.08٪ ، مسجلاً أسوأ...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.04٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.10٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.55٪ ، وأغلق Russell 2000 على انخفاض بنسبة 2.59٪. وانخفض...
سجل سعر النحاس أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الاثنين. بلغ السعر اليوم أكثر من 10700$ للطن! ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي ارتفع سعر النحاس بأكثر...
أصدرت معظم الشركات الأمريكية الكبرى بالفعل نتائجها المالية للفترة من يناير إلى مارس 2021. وقد أبلغ 438 عضوًا في S&P 500 عن النتائج حتى الآن وأظهروا...
ارتفاع النفط الأسبوع بعد هجوم إلكتروني في الولايات المتحدة يوم الجمعة. نتيجة للهجوم ، اضطر خط أنابيب كولونيال إلى إغلاق أكبر خط أنابيب للمنتجات البترولية...
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ ، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.7٪. انخفاض المؤشرات الصينية فشل الحزب...
كان تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل مخيبا للآمال. كانت متوقعة إضافة حوالي مليون وظيفة بينما أظهرت القراءة الفعلية زيادة قدرها...
أضاف الاقتصاد الأمريكي 266000 وظيفة فقط في أبريل ، مقارنة بزيادة قدرها 916000 في مارس وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 978000. ارتفع معدل البطالة...
ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية قبل صدور تقرير NFP. ومن المثير للاهتمام ، حذر الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي من ارتفاع أسعار الأصول والمخاطر المرتبطة...
تم لفت الانتباه هذا الأسبوع إلى جانيت يلين عندما ألمحت إلى احتمال رفع أسعار الفائدة ، إلا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنكرت ذلك. في غضون ذلك ،...
بعد ثلاثة أسابيع ، تمكن الذهب من تجاوز مستوى 1800$ يوم أمس. تستمر الحركة الصاعدة اليوم ويختبر المعدن الثمين مستوى 1.820، وهو أعلى مستوى منذ 16 فبراير 2021....
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.82٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.93٪ وناسداك بنسبة 0.37٪ بينما أغلق مؤشر Russell 2000 دون تغيير. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة...
انخفض زوج USDCAD بشكل حاد خلال جلسة اليوم إلى ما دون مستوى 1.22 ، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 قبل بيانات سوق العمل غدًا من كل من كندا والولايات المتحدة....
تمكن سعر الذهب أخيرًا من تجاوز المقاومة الرئيسية عند 1800$ ووصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى ما دون 1.60٪ وتحوم حول...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.498 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من مايو ، مقارنة بزيادة قدرها 0.553 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات...
تجذب الفضة المزيد من الاهتمام حيث ارتفع سعر الذهب عائدًا إلى حوالي 1800$. قد ارتفعت أسعار المعادن النفيسة على الرغم من القلق من ارتفاع أسعار الفائدة وعلامات...
قرر بنك إنجلترا اتباع نهج الانتظار والترقب في اجتماعه للسياسة النقدية في مايو. ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق...
