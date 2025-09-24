الرسم البياني لليوم: القمح (26.04.2021)
يستمر ارتفاع أسعار السلع الزراعية في بداية الأسبوع بعد بيانات الصادرات الأمريكية الإيجابية التي صدرت يوم الخميس والتي ساعدت. القمح هو أحد أفضل السلع...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.7٪ ، وارتفعت المؤشرات الصينية. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.1٪ سترسل الولايات المتحدة...
ارتد زوج USDJPY بعد فشله في تجاوز خط الاتجاه الصاعد فوق مستوى 108.00. هذا المستوى ، مع مستوى 38.2٪ من تصحيح فيبوناتشي وخط الاتجاه الصاعد ، هي نقاط...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (فلاش) إلى 60.6 في أبريل من 59.1 في مارس ، فوق توقعات المحللين (60.5). وأشارت القراءة إلى استمرار توسع نشاط...
ارتفاع مؤشر US500 و US100 قبل إصدار مؤشرات PMI الجيدة المحتملة لشهر أبريل تتراجع معظم المؤشرات الأوروبية. من ناحية أخرى ، اكتسبت العقود في وول...
تعرض زوج GBPJPY للضغط هذا الأسبوع. انخفض الزوج إلى ما دون الحد السفلي من هيكل Overbalance عند 150.00 يوم أمس. مع ذلك ، يعد الجنيه البريطاني من أفضل العملات...
تعتبر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل من أوروبا والولايات المتحدة من الأحداث المهمة في التقويم الاقتصادي اليوم. تبين أن الإصدارات من فرنسا وألمانيا...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.92٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones و Nasdaq بنسبة 0.94٪ ، بينما انخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.31٪. انخفض كل من Nikkei...
أجابت لاجارد على سؤال مثير للاهتمام حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي ينظر إلى البنوك المركزية الأخرى (كندا أو الولايات المتحدة). تشير لاجارد إلى أنها...
وبلغ عدد مطالبات البطالة 0.547 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل ، مقارنة بزيادة قدرها 0.586 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات...
ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم...
يعتبر الجنيه البريطاني من أسوأ العملات أداءً اليوم. بإلقاء نظرة على زوج EURGBP على مخطط H4 ، يمكننا أن نرى حركة صاعدة قوية دفعت الزوج مرة أخرى فوق منطقة...
ارتفع مؤشر S&P 500 و Dow Jones بنسبة 0.93٪ وناسداك بنسبة 1.19٪ بينما ارتفع Russell 2000 بنسبة 2.35٪. ارتفع مؤشر Nikkei بأكثر من 2٪ ، وارتفع مؤشر...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 0.594 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل ، بعد انخفاض قدره 5.899 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قرر محافظو البنوك المركزية خفض مشتريات...
انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2٪ ويختبر المنطقة حول 61$. ارتفع السعر بالأمس إلى حوالي 64$ ، وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس ونحو 5٪ من أعلى مستويات الوباء...
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.2٪ في مارس من 1.1٪ في فبراير وأقل قليلاً من توقعات السوق (2.3٪). ومع ذلك ، فهو أعلى معدل تضخم في عام. على أساس شهري...
تراجع الذهب مرة أخرى من منطقة المقاومة الرئيسية ، والتي تبلغ 1790$ للأوقية. هذه هي المنطقة المرتبطة بالقاع المحلي لأوائل فبراير وتصحيح فيبوناتشي 38.2 للحركة...
