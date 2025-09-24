حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.11٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.90٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 1.31٪ ، و Russell 2000 بنسبة 0.42٪. ارتفع مؤشر Nikkei و Kospi...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع سعر الفضة بأكثر من 2٪ إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر حيث سجل الدولار أدنى مستوى له في أربعة أسابيع وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون أعلى...
ترك البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 19.00٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع في الاجتماع الأول للسياسة منذ...
وبلغ عدد مطالبات البطالة 0.576 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل ، مقارنة بزيادة قدرها 0.744 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات...
خلال جلسة الأمس ، لاحظنا ارتفاعًا في زوج AUDCAD. تجاوز هذا الزوج خط العنق لنموذج الرأس والكتف المعكوس ، لذلك هناك فرصة لاستمرار الحركة الصاعدة. حاليًا...
تعرضت الأصول الروسية لضغط اليوم بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على البلاد بسبب التدخل في الانتخابات وأنشطة القرصنة. وتقول تقارير...
ارتفعت المعادن الثمينة اليوم ، مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي. البلاديوم هو الأفضل في المجموعة ، حيث ارتفع بنسبة 1.5٪ حتى الآن. تحسنت المعنويات تجاه المعادن...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.41٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.16٪ وناسداك بنسبة 0.99٪ بينما ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.84٪. ارتفع مؤشر S &...
توصية من بنك أوف أميركا (BofA) على زوج CHFJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 118.14 الهدف:114.00 وقف...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURGBP يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.8677 الهدف: 0.8400 وقف الخسارة: 0.8760 يوصي...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.890 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل ، بعد انخفاض قدره 3.522 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
قبل وقت قصير من بدء الجلسة الأمريكية ، انخفض سعر الذهب بحدة واخترق مستوى الدعم حول 1740.8$. كما يتضح من الرسم البياني أدناه ، يتشكل ظل حاليًا على القاع...
US100 لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، ارتفع السعر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمس....
لم يكن تسارع تضخم أسعار المستهلك الأمريكي الذي أظهرته البيانات أمس كافيًا لتقويض معنويات المستثمرين في الأسهم. زادت المؤشرات من مكاسبها حيث استمر أعضاء...
الدولار النيوزيلندي هو العملة الرئيسية الأفضل أداءً اليوم. قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في جلسة اليوم. ظل برنامج شراء الأصول...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 1.05٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.20٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 0.22٪. ارتفع مؤشر S &...
بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية ، يمكن أن نرى ارتفاع الدولار وانخفاضًا في زوج EURUSD بحوالي 20 نقطة. ومع ذلك ، انعكست الحركة الهابطة بالكامل وارتفع زوج...
انخفضت عائدات السندات بشكل حاد ، على الرغم من أن التضخم كان أعلى بقليل من التوقعات ، وإن كان عند مستوى مرتفع للغاية عند 2.6٪ على أساس سنوي. من الواضح أن...
