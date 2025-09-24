ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم الأمريكي
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6 في مارس من 1.7٪ في الشهر السابق وفوق توقعات السوق (2.5٪). لا يزال المعدل أعلى من 2.3٪ المسجل في فبراير...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء. ينتظر المستثمرون تقرير الماكرو الرئيسي لهذا اليوم: بيانات...
انخفضت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية اليوم ، بعد تقرير سلبي لصحيفة نيويورك تايمز عن لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا. وفقًا لـ NYT...
إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس في الساعة 2:30 ظهرًا هو الحدث الرئيسي اليوم. ومن المتوقع أن تظهر القراءة نمو الأسعار من 1.7٪ على...
انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.16٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.36٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 0.43٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.01٪ ارتفع مؤشر Nikkei...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج NZDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:0.7030 الهدف:0.7200 وقف الخسارة: 0.6900 يوصي...
توصية من بنك نومورا على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.3745 الهدف:1.4400 وقف الخسارة: 1.3450 يوصي...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDUSD توصي المجموعة بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 0.7585 الهدف:0.7895 وقف...
يمكن ملاحظة تباطؤ الحركة الصاعدة في سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي. بالنظر إلى الوضع الفني الحالي على الرسم البياني M30 ، يتم تطوير هيكل رأس وكتفين محتمل...
ينطلق موسم أرباح وول ستريت هذا الأسبوع! كالعادة ، تميزت البداية بالتقارير الواردة من البنوك الأمريكية الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى. ستعلن JPMorgan و...
تتعرض أسعار المعادن الصناعية للضغط اليوم: انخفض النحاس بنسبة 1.4٪ ونيكل بنسبة 3٪ بينما انخفض الزنك بأكثر من 4٪. ذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الدولة الصيني...
انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.6٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وانخفضت المؤشرات من الصين. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إنه من المتوقع...
ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.0٪ من 0.5٪ في الشهر السابق. ارتفعت أسعار المنتجين على أساس سنوي في الولايات المتحدة بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في مارس ، بعد...
كانت قراءة التضخم في الصين مفاجئة للغاية. ارتفع معدل تضخم الشركات المصنعة لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي مقابل توقع 3.5٪ على أساس سنوي....
يقال إن هناك قوتان رئيسيتان في السوق: الجشع والخوف. توضح بيانات هامش الدين هذا الأمر جيدًا ويمكن أن ترسل إشارة مهمة في الوقت الحالي. الاتجاه الأخير...
يمكن أن يتمتع القمح بتقلبات عالية في الساعة 6 مساءً اليوم عندما يتم إصدار تقرير WASDE. من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض مخزونات الإغلاق للقطن وفول الصويا...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42٪ ، داو جونز بنسبة 0.17٪ ، ناسداك بنسبة 1.03٪ ، راسل 2000 بنسبة 0.88٪. وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪...
