🏆الذهب يختبر المقاومة الرئيسية🛑
ارتفع سعر الذهب بشكل كبير منذ نهاية مارس ، وهو ما يرتبط بانخفاض عوائد السندات الأمريكية. انتعش السعر بالفعل بما يقرب من 80$ للأوقية منذ أواخر مارس ويختبر...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
بلغ عدد مطالبات البطالة الأمريكية 0.744 مليون في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل ، مقارنة بزيادة قدرها 0.719 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات...
تم نشر محضر اجتماع مارس للبنك المركزي الأوروبي. نقدم أدناه النقاط الرئيسية: أشار صانعو السياسة إلى أن الارتفاع في عائدات السندات حدث بشكل رئيسي بسبب...
توصية من البنك السويدي SEB على زوج EURUSD يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة :1.1867 الهدف:1.1500 وقف...
كان مؤشر Russell 2000 (US2000) أمس أحد أسوأ المؤشرات الأمريكية الرئيسية. انخفض مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.60٪ ، في حين لم تتغير مؤشرات وول ستريت الأخرى...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.05٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.07٪ ، و مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.60٪ ارتفع...
لا ينبغي أن يكون إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم مفاجئًا. أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه لا داعي للقلق بشأن التضخم ، لأنه حتى...
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أبريل ، بعد انخفاض قدره 0.876 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة...
الفضة لنبدأ تحليل اليوم بالفضة. بالنظر إلى الرسم البياني الأربع ساعات ، كان التصحيح الصاعد المستمر أصغر قليلاً من التصحيح السابق حتى الآن. في حالة استمرار...
إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو الحدث الرئيسي اليوم. سيتم نشر الوثيقة مساء اليوم في الساعة 20:00 CET. سيبحث المستثمرون عن اقتراحات...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.29٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.05٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.25٪. ارتفعت مؤشرات...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 109.80 الهدف: 107.00 وقف الخسارة:...
توصية من بنك ت.د. على زوج NZDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.7036 الهدف:0.7200 وقف الخسارة:...
سجلت مؤشرات وول ستريت انكماشًا طفيفًا في بداية الجلسة ، بعد جلسة جيدة جدًا في أوروبا. تتصرف المؤشرات الأمريكية بشكل مشابه جدًا لنظيراتها الآسيوية. في المقابل...
تمكن زوج GBPUSD من الانتعاش يوم أمس بعد أن حدد بوريس جونسون الخطوات التالية للقيود. مع ذلك ، تراجعت العملة اليوم وهي واحدة من أسوأ عملات مجموعة العشرة...
ارتفع زوج USDCHF بنحو 8٪ في أوائل عام 2021. ومع ذلك ، توقفت الحركة الصاعدة في نهاية مارس عندما وصل الزوج إلى منطقة مقاومة رئيسية في منطقة 0.9475. تتميز...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.44٪ وداو جونز 1.13٪ وناسداك 1.67٪ ورسل 2000 0.49٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.2٪ ، وارتفع S & P / ASX 200 بنسبة...
