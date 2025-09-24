ستزيد أوبك + الإنتاج ببطء
تشير آخر الأخبار من اجتماع أوبك + إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة معتدلة في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، ارتفع سعر النفط بعد هذه...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
تجاوز مؤشرUS500 مستوى 4000 نقطة وبالتالي وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. من المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا ببدء الربع الجديد ، والقراءة الإيجابية لمؤشر...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) إلى 64.7 في مارس من 60.8 في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق (61.3). تشير القراءة إلى أقوى...
وبلغ عدد مطالبات البطالة 0.719 مليون في الأسبوع المنتهي في 27 مارس ، مقارنة بزيادة قدرها 0.684 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق...
بدأ زوج سيتجاوزAUDUSD جلسة التداول اليوم بحركة هابطة قوية دفعت الزوج إلى أدنى مستوياته في عام 2021. وبينما يمكن ملاحظة انتعاش طفيف ، لا يزال الدولار الأسترالي...
ارتفع سعر النفط اليوم مع اختراق خام برنت فوق 63$ وتعافي خام غرب تكساس الوسيط فوق 60$. النفط الخام في دائرة الضوء اليوم حيث تعقد مجموعة أوبك + اجتماعًا...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.54٪ ، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.13٪. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.26٪ ارتفع...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.88 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس ، بعد زيادة قدرها 1.912 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
توصية من بنك باركليزعلى زوج USDJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 110.73 الهدف: 109.00 وقف الخسارة: 112.00 يوصي...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في بداية الجلسة الأمريكية. ارتفع مؤشر ناسداك (US100) بنسبة 1.5٪ تقريبًا. تستفيد الأسهم التقنية من الانخفاض الأخير في...
صدر تقرير التوظيف الأمريكي ADP في مارس في الساعة 2:15 بعد الظهر. كان من المتوقع أن تزيد الوظائف بمقدار 550.000 بعد زيادة قدرها 117.000 في فبراير. ومع ذلك...
كانت الأخبار الواردة من سوق النفط سلبية تمامًا مؤخرًا: أظهر تقرير API زيادة كبيرة في المخزونات ، ويشير اجتماع أوبك الفني إلى انخفاض الطلب هذا العام ، بينما...
يستعد السوق لتقرير ADP إيجابي ، حيث تشير التوقعات إلى زيادة التوظيف بمقدار 550،000 لشهر مارس مقابل الزيادة السابقة البالغة 117،000. إذا كانت القراءة متوافقة...
أصدر البيت الأبيض بيانًا بشأن خطة البنية التحتية لبايدن. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس بايدن كلمة بشأن هذه المسألة اليوم في الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش. ومع...
تراجع سعر البلاديوم يوم الاثنين عندما أعلن نورنيكل أنه سيستأنف الإنتاج في منجمين في جنوب إفريقيا. ومع ذلك ، وجد سعر المعدن الثمين دعمًا في منطقة سعر 2500$،...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.32٪ ، و مؤشر Dow Jones بنسبة 0.31٪ وناسداك على انخفاض بنسبة 0.11٪. حصل راسل 2000 على 1.72٪ وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة...
يواصل مؤشر داكس الألماني ارتفاعه خلال جلسة اليوم. تجاوز المؤشر المستوى النفسي البالغ 15000 نقطة ، وبالتالي وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. يبدو أن...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 109.7 في مارس من 91.3 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق البالغة 97.0. وأظهرت تفاصيل أخرى أن مؤشر الوضع الحالي...
