📉يختبر سعر الذهب دعما مهما❗
انخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 1.5٪ ويختبر المعدن الثمين حاليًا دعمًا مهمًا عند 1681$. بعض العوامل هي قوة الدولار وعائدات الخزانة الأمريكية التي ارتفعت...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي في مارس من 1.3٪ في الشهر السابق وتمشيا مع توقعات السوق ، وفقًا للتقديرات الأولية. انخفض التضخم...
انخفضت الليرة التركية اليوم مقابل الدولار الأمريكي واليورو. العملة تضعف بعد أن أقال رجب أردوغان ، رئيس تركيا ، نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد تشيتينكايا...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.09٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.60٪ ، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 2.83٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة...
انخفض سعر القمح بحوالي 6.1 دولار للبوشل ، وهو أدنى مستوى منذ 28 ديسمبر ، حيث أدى الطقس الملائم في مناطق الإنتاج الرئيسية ، بما في ذلك الولايات المتحدة...
توصية من بنك أوف أميركا (BofA) على زوج USDJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 109.80 الهدف:106.70 وقف الخسارة: 110.80 يوصي...
تم تعديل مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة إلى 84.9 في مارس من 83.0 (أولية) ومقارنتها بـتوقعات السوق (83.6). انخفضت توقعات التضخم...
انخفض مؤشر RTS الروسي (RUS50) بأكثر من 10 ٪ من أعلى مستوى له بعد الوباء عند 1،558 نقطة بسبب الانهيار في أسعار النفط. ومع ذلك ، وجد المؤشر دعمًا في منطقة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.52٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.62٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.12٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 2.29٪. ارتفع مؤشر Nikkei...
توصية من بنك أوف أميركا على زوج NZDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 0.6750 الهدف:0.7500 وقف الخسارة: 0.6500 يوصي...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.684 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 مارس ، مقارنة بزيادة قدرها 0.770 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق...
بدأ المؤشر الألماني جلسة اليوم على الجانب الهابط. ومع ذلك ، عوض الانخفاض بسرعة ، مثل أمس أو الثلاثاء. ومع ذلك ، فإن الساعات التالية تجلب المزيد من الضغط...
ارتفع زوج EURUSD في الصباح ، وهو ما قد يكون مرتبطًا بعدم ثقة المستثمرين بشأن الوضع الوبائي في أوروبا. على الرغم من انسحاب ميركل من فكرة فرض قيود "شاملة"...
انخفض مؤشر ناسداك الأمريكي (US100) بنسبة 2٪ أمس. بإلقاء نظرة على المؤشر من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن السعر قد انخفض نحو مستوى الدعم المهم. تتميز...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.55٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.01٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 2.35٪. ارتفع مؤشر Nikkei و Kospi و S & P / ASX...
بإلقاء نظرة على زوج USDCAD على الرسم البياني H1 من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة توقف الحركة الصاعدة الأخيرة عند الحد السفلي للهيكل المحلي 1: 1. كانت آخر...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.0950 الهدف: 1.1390 وقف الخسارة:...
