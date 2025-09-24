GBPUSD - توصية من بنك مورجان ستانلي
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج GBPUSD يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع) 1.3800 الهدف:1.3400 وقف الخسارة:...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.91 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس ، بعد زيادة قدرها 2.396 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
النفط OIL (D1) كان سعر النفط في حركة صاعدة منذ أوائل نوفمبر 2020. ومع ذلك ، بدأ السعر في الانخفاض بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد بعد الوباء في...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (فلاش) إلى 59.0 في مارس من 58.6 في فبراير ، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 59.3. أشارت القراءة إلى...
ارتفع النفط بنسبة 2٪ اليوم ويحاول التعافي من عمليات البيع المكثفة أمس. سعر النفط الخام مدعوم من مشاكل العرض ، وهو حصار قناة السويس. علقت إحدى أكبر سفن...
كان تقرير مؤشر مديري المشتريات فلاش لشهر مارس هو الإصدار الرئيسي للجلسة الأوروبية اليوم. كما هو الحال دائمًا ، كانت القراءات من فرنسا وألمانيا هي الأكثر...
على الرغم من توقف الارتفاع الأخير في العائدات ، فإن المعادن الثمينة وزوج EURUSD يحاولون التعافي. تباطأ البيع في سوق السندات ولكنه لم يؤدي إلى ضعف كبير...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.76٪ ، بينما انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.94٪ وناسداك بنسبة 1.12٪. انخفض راسل 2000 بأكثر من 3 ٪ وانخفض مؤشر Nikkei...
توصية من بنك ت.د. على زوج GBPJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 150.72 الهدف:146.40 وقف الخسارة: 154.05 يوصي...
توصية من بنك ت.د. على زوج EURJPY يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 129.05 الهدف: 126.00 وقف الخسارة: 132.25 يوصي...
كما أدى الارتفاع القوي في قيمة الدولار الأمريكي ، والذي أدى إلى انخفاض زوج EURUSD إلى ما دون 1.18 وضعف العملات مثل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي...
شهادة الكونجرس من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ووزيرة الخزانة يلين هي أهم حدث اليوم. ستبدأ الشهادة في الساعة الخامسة مساءً ، لكن قد نُشر نص الخطاب...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.70٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.32٪ وناسداك بنسبة 1.23٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 0.91٪ وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة...
توصية من بنك نورديا على زوج EURUSD يوصي البنك بيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 1.1921 الهدف: 1.1550 وقف الخسارة: 1.2220 يوصي...
بعد بدء الجلسة في الولايات المتحدة ، يعتبر مؤشر ناسداك (US100) أفضل مؤشر وتجاوز المستوى النفسي البالغ 13000 نقطة. انتعشت الأسهم التقنية من الانخفاض الأخير...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج NZDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 0.7177 الهدف: 0.7400 وقف الخسارة:...
انخفض مؤشر IBEX35 (SPA35) الإسباني بنسبة 1.5٪ تقريبًا اليوم ويتفوق بشكل كبير على الأسواق الأوروبية الأخرى. تصدرت المؤشر أسهم BBVA (BBVA.ES) ، وهو بنك إسباني...
