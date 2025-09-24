❗ الليرة التركية تحاول التعافي من انخفاض كبير
انخفضت الليرة التركية 16٪ مقابل الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع. وصل زوج USDTRY إلى أعلى مستوى خلال الليل عند 8.41 ، ليس بعيدًا عن أعلى مستوياته الأخيرة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.66٪ ، ولم يتغير مؤشر كوسبي ، وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة 2.07٪ وارتفعت المؤشرات من الصين. انخفضت الليرة التركية...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.3888 الهدف: 1.3400 وقف الخسارة: 1.4170 يوصي...
انخفض زوج EURUSD إلى ما دون 1.19 مرة أخرى وهو عند أدنى مستوى له منذ 10 مارس. يختبر الزوج حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للموجة الصاعدة الأخيرة التي...
تعرضت المؤشرات الأمريكية والأوروبية لضغط بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يسعى إلى تمديد نسبة الرافعة المالية الإضافية ، والتي ستنتهي في نهاية مارس....
تأكيدات باول بأنه لا داعي للقلق بشأن التضخم كان لها تأثير قصير الأمد. بدأت العائدات في الارتفاع مرة أخرى ، مما أدى إلى الضغط على الأسهم. بإلقاء نظرة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.48٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.46٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 3.02٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 2.94٪ انخفض مؤشر Nikkei...
وصل مؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة اليوم. في غضون ذلك ، شهدنا انخفاضًا طفيفًا في عائدات السندات ، على الرغم من أنه بالطبع ،...
سعر النفط تحت الضغط اليوم ، وشهد أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ نوفمبر تشرين الثاني. انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام WTI بأكثر من 4٪ وتحوم حول 62$ للبرميل...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.770 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 مارس ، مقارنة بزيادة قدرها 0.712 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أعلى بمقدار 0.7...
ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ في اجتماع السياسة النقدية لشهرمارس وبرنامج شراء السندات عند 875 مليار...
رفع البنك المركزي لجمهورية تركيا اليوم معدل الفائدة أكثر من المتوقع. توقع السوق أن ترفع CBRT سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 17٪ إلى 18٪. ومع ذلك ،...
DE30 أحد أفضل المؤشرات الأوروبية أداءً اليوم. ارتفع المؤشر الألماني اليوم بأكثر من 1٪ ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 14770 نقطة. الحركة كبيرة...
ارتفع الذهب يوم أمس وسط ضعف الدولار الأمريكي بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته النقدية. مع ذلك ، تراجع السعر اليوم حيث بدأ الدولار في التعافي...
ارتفع مؤشر داو جونز وS&P 500 بنسبة 0.58٪ و 0.29٪ على التوالي. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.40٪ ورسل 2000 0.73٪. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 1٪ ، ومؤشر...
ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ومشتريات الأصول دون تغيير ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. يلتزم الاحتياطي الفيدرالي باستخدام مجموعته الكاملة...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.3800 الهدف: 1.3400 وقف الخسارة:...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.396 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس ، بعد زيادة قدرها 13.798 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
