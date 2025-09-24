🥇 يعود الذهب إلى الاتجاه الهابط
تمكن الذهب من التعافي في النصف الأول من الأسبوع حيث تراجعت عائدات الولايات المتحدة. مع ذلك ، مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
دفعت الأجواء المتفائلة خلال جلسة يوم أمس في وول ستريت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى جديد...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.04٪ و Dow Jones بنسبة 0.58٪ و Russell 2000 بنسبة 2.31٪ و الناسداك بنسبة 2.52٪ ارتفع مؤشر Nikkei بسنبة 1.7٪...
أكدت كريستين لاغارد بشكل خاص أن الارتفاع الأخير في العائدات يعرض الظروف المالية في منطقة اليورو للخطر. وفقا لها ، فإن التضخم مدفوعا بشكل رئيسي بعوامل...
بلغ عدد مطالبات البطالة الأمريكية 0.712 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 مارس ، ارتفاعا من 0.745 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق...
ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في مارس 2021 ، على الرغم من أن وتيرة شراء السندات ستتسارع في الربع المقبل. لا يزال لدى البنك...
ظهر تشكيل قاع مزدوج مؤخرًا على الرسم البياني لزوج AUDUSD وأدى إلى تصحيح صاعد بما يزيد عن 150 نقطة. بالنظر إلى مخطط H4 ، يمكننا أن نرى أن الحركة الصاعدة...
تواصل المعادن الثمينة التعافي. توقف البلاتين عن انخفاضه الأسبوع الماضي ويمكن رؤية انتعاش قوي هذا الأسبوع. ارتفع المعدن النفيس بنسبة 2.25٪ أمس ، وارتفع...
يواصل الذهب الارتفاع الذي بدأ بعد محاولة فاشلة لاختراق مستوى الدعم الرئيسي عند 1،680 دولارًا. ارتفع المعدن الثمين لليوم الثالث على التوالي حيث تساعد العائدات...
ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.46٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.60٪ ، و Russell 2000 بنسبة 1.81٪ ، بينما انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.04٪. ارتفع مؤشر...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 13.80 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مارس ، بعد زيادة قدرها 21.563 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
US100 لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ، انخفض...
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. كما حافظ البنك على توجيهاته المستقبلية...
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.7٪٪ في فبراير من 1.4٪ في الشهر السابق ، تماشيًا مع توقعات السوق عند 1.7٪. انخفض تضخم أسعار المستهلكين...
تمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض عائدات السندات جزئيًا وتمكن من دفع مؤشر DE30 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وانخفاض زوج EURUSD بشكل واضح. لكن تريد الأسواق...
بدأ خام برنت (OIL) فوق 70$ هذا الأسبوع ، وهو أعلى مستوى من أوائل يناير 2020 ، نتيجة توترات في الشرق الأوسط. انخفض السعر بأكثر من 5٪ من أعلى مستوى...
بإلقاء نظرة على مؤشر US30 من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن المؤشر قد وصل إلى نمط محلي مزدوج القمة ، مما يشير إلى احتمال تصحيح كبير. يقوم المؤشر باختبار...
