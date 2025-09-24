حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.69٪ ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.42٪ وداو جونز بنسبة 0.1٪. ارتفع راسل 2000 على 1.91٪ أغلق مؤشر Nikkei دون تغيير ، وانخفض S...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
توصية من بنك ت.د. على زوج EURCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.5100 الهدف: 1.4700 وقف...
توصية من البنك الدنماركي (Danske) على زوج AUDUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة :0.7700 الهدف:0.7300 وقف...
ارتفع مؤشر US100 اليوم بأكثر من 3.6٪ ، ووصل إلى الحد الأعلى لمنطقة التوحيد عند 12750 نقطة. فشل بالأمس في تجاوز تصحيح فيبوناتشي 50.0٪ للزخم الصاعد الأخير....
أدى ارتفاع الدولار يوم أمس إلى استمرار انخفاض سعر الذهب ، بينما نرى انتعاشًا اليوم. تمكن سعر الذهب من العودة إلى ما فوق مستوى 1700$ ، لكن لا يزال الاتجاه...
انخفض مؤشر US100 بحدة يوم أمس ، حيث انخفض بنسبة 3٪ تقريبًا حيث ابتعد المستثمرون عن أسهم النمو. ومع ذلك ، يمكن رصد محاولة انتعاش اليوم مع ارتفاع العقود...
على الرغم من أن خام برنت (OIL) بدأ الأسبوع بفجوة كبيرة في الاتجاه الصاعد، إلا أن المشترين لم يتمكنوا من الحفاظ على الزخم وبدأ السعر في التراجع. ألغى النفط...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.97٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.54٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.41٪ ، وارتفع راسل 2000 بنسبة 0.49٪. ارتفع مؤشر...
ارتفع مؤشر US30 (داو جونز) بأكثر من 1.8٪ ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق على الرغم من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى...
تحسن المزاج في سوق الأسهم بشكل حاد بعد بداية الجلسة الأمريكية. بإلقاء نظرة على مؤشر ناسداك الأمريكي (US100) من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة ظهور نمط الرأس...
توصية من بنك ج. ب. مورجان على زوج CADJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 85.500 الهدف:...
توصية من بنك ج. ب. مورجان على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 0.9300 الهدف:...
شهد زوج GBPUSD انخفاضًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية. بعد الوصول إلى أعلى مستوى لهذا العام عند 1.4240$ في 24 فبراير ، بدأ التصحيح الهابط. حاليًا ،...
بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع بقوة مقابل العملات الرئيسية حيث استمرت العائدات في الارتفاع وضغطت المؤشرات الأمريكية مرة أخرى. من ناحية أخرى ، يستمر...
منذ بداية جلسة اليوم ، شهدنا معنويات إيجابية في سوق الأسهم ، والتي يمكن تفسيرها من خلال موفقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار....
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج EURCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.5250 الهدف: 1.4600 وقف...
تسارعت الحركة الهابطة للذهب في فبراير حيث بدأت عائدات الولايات المتحدة في الارتفاع بسرعة. انخفض سعر الذهب إلى ما دون 1700 دولار اليوم مع ارتفاع أسعار السوق....
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج EURAUD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.5505 الهدف: 1.4800 وقف الخسارة:...
