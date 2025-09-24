الرسم البياني لليوم - EURUSD (08.03.2021)
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم منافسيه الرئيسيين في بداية الأسبوع. يتم دعم الدولار الأمريكي بموقف الابتعاد عن المخاطرة خارج أوروبا ، لا سيما في العقود...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم منافسيه الرئيسيين في بداية الأسبوع. يتم دعم الدولار الأمريكي بموقف الابتعاد عن المخاطرة خارج أوروبا ، لا سيما في العقود...
انخفض مؤشر Nikkei بنحو 0.5٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.9٪ ، وانخفضت المؤشرات الصينية. أضاف مؤشر S & P / ASX 200 0.4٪ تعافى النفط مع تجاوز برنت...
انخفض سعر سهم تسلا (TSLA.US) بنسبة 10٪ تقريبًا ، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتصحيح المستمر لعملة البيتكوين. تجاوز سعر سندات الخزانة الأمريكية القياسي...
خلال بداية جلسة وول ستريت ، كان هناك ارتفاع التفاؤل بين المتداولون. ومع ذلك ، ظهرت حالة عدم اليقين في السوق بعد بضع دقائق. انخفض مؤشر US100 (ناسداك 100)...
أضاف الاقتصاد الأمريكي 379000 وظيفة في فبراير ، مقارنة بالزيادة المعدلة من 166000 في يناير وفوق توقعات السوق البالغة 182000. ومع ذلك ، فهي زيادة...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 0.9100 الهدف: 0.9400 وقف...
قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، باول ، من أهمية الارتفاع في العوائد الأمريكية خلال حديثه يوم أمس. تسبب قراره في ارتفاع عوائد الولايات المتحدة ودفع...
بدأت أسعار النفط في التعافي من أدنى مستوياتها في بداية الأسبوع يوم الأربعاء وتسارعت الحركة الصاعدة بشكل ملحوظ يوم أمس و كان اجتماع أوبك + السبب الرئيسي....
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.34٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.11٪ وناسداك بنسبة 2.11٪. انخفض مؤشر Russell 2000 بسنبة 2.76٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة...
قرار أوبك واسع للغاية ، لكن رد فعل السوق إيجابي للغاية. ستبقي معظم الدول على الإنتاج دون تغيير في أبريل مقارنة بشهر مارس ، وستحافظ المملكة العربية السعودية...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج USDJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء) :106.00 الهدف : 109.00 وقف...
انخفض مؤشر US100 بشكل حاد اليوم على الرغم من الافتتاح الإيجابي في وول ستريت. هذا هو رد فعل إضافي لارتفاع عائدات الولايات المتحدة. سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي...
بلغ عدد مطالبات البطالة الأمريكية 0.745 مليون في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير مقارنة مع 0.730 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق...
تعرض النحاس لضغط مؤخرًا. أكمل المعدن الصناعي نمط الرأس والكتفين مع خط العنق في منطقة 9000. تم تجاوز خط العنق اليوم وتبع ذلك حركة هابطة قوية. يمكن العثور...
يقع مؤشرUS100 في منتصف تصحيح هابط. بإلقاء نظرة على الرسم البياني D1 ، يمكننا أن نرى أن المؤشر قد وصل إلى أول دعم رئيسي له اليوم ، مع تمييز الحد الأدنى...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.31٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.7٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.39٪. وانخفض مؤشر Nikkei بنسبة 2.1٪ ، وانخفض مؤشر S &...
الذهب بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، يمكننا أن نرى أن السعر وجد نفسه مؤخرًا في قناة هابطة. ظهر المشترون على النطاق السفلي للقناة المذكورة يوم...
بالنظر إلى الرسم البياني للفضة، يمكن ملاحظة وضع فني مثير للاهتمام. تمكن المشترون من الدفاع عن منطقة الدعم حول 26.30 $ خلال جلسة يوم أمس. خلال جلسة اليوم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم