ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 21.563 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير ، بعد زيادة قدرها 1.285 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 21.563 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير ، بعد زيادة قدرها 1.285 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM غير التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 55.3 في فبراير من 58.7 في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين البالغة 58.7. الأسعار...
أعلن المستشار البريطاني ريشي سوناك عن ميزانيته البريطانية لعام 2021 ووعد بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" ، بما في ذلك تمديد خطة إنقاذ ضخمة للوظيفة...
صدر تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر فبراير بعد الظهر. كان من المتوقع أن ترتفع الوظائف بمقدار 177000 بعد زيادة قدرها 195000 في يناير. ومع ذلك ، أظهر التقرير...
كان هناك حديث عن أسعار منتجات الألبان لبعض الوقت. كان الدولار النيوزيلندي مدفوعًا بشكل أساسي بأفعال بنك الاحتياطي النيوزيلندي والتحركات في سوق الدولار...
يبدو أن تعليقات أعضاء البنك المركزي الأوروبي أمس كان لها تأثير على السوق. قالوا إن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع العائدات. الأهم من ذلك ،...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.81٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 1.69٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.46٪. انخفض Russell 2000 1.93٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.5٪...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج EURGBP يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة: 0.8645 الهدف: 0.9270 وقف الخسارة: 0.8450 يوصي...
أنخفض زوج EURUSD في بداية جلسة اليوم، ولكن تغير الوضع في النصف الثاني من اليوم وهناك احتمال وجود إشارة طلب على الرسم البياني D1. بالنظر إلى الرسم...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج AUDJPY يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة : 83.28 الهدف: 87.00 وقف الخسارة:...
سادت المعنويات الإيجابية خلال الجلسة الأوروبية ، ولكنها ساءت بعد افتتاح الجلسة الأمريكية. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وانخفض مؤشر ناسداك التكنولوجي...
نما الاقتصاد الكندي بنسبة 2.3٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2020 ، بعد زيادة بنسبة 8.9٪ في الفترة السابقة. نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1٪...
تعافى مؤشر US500 من معظم الحركة الهابطة خلال الجلسة الأوروبية ومنخفض بنحو 0.2٪ قبل ساعة من بداية الجلسة الأمريكية. يمكن أن يكون للجلسة الأوروبية الإيجابية...
تواصل الفضة انخفاضها الذي بدأ الأسبوع الماضي مع استمرار تعافي الدولار الأمريكي. انخفض السعر بنسبة 7٪ تقريبًا في الجلسات الأربع الماضية ووصل إلى مستوى دعم...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.38٪ وناسداك 3٪ وداو جونز 1.95٪ بينما ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 3.37٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.8٪ ، وانخفض مؤشر...
ارتفع مؤشر CPE باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري في يناير ، بعد زيادة 0.3 ٪ في الشهر السابق وفوق توقعات السوق بزيادة 0.1 ٪. ارتفعت أسعار...
شهد زوج EURUSD انخفاضات حادة خلال اليومين الماضيين. بالنظر إلى الرسم البياني الأربع ساعات ، يمكننا أن نرى أن الزوج قد وصل إلى مستوى دعم رئيسي بالقرب من...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم