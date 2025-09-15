3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (11.04.2025)
هيمنت تقلبات سوقية حادة على الأسبوع الثاني من أبريل. بدايةً، دخلت المؤشرات الأمريكية رسميًا في سوق هبوطي، تلتها واحدة من أفضل الجلسات في تاريخ وول ستريت...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
رفض جون ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المخاوف بشأن الركود التضخمي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجلس سيولي أهمية خاصة لضمان عدم تشكيك أي جهة في استقرار...
شهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم عدة محاولات للتعافي، على الرغم من استمرار صعوبة ظروف السوق وغموض التوقعات. ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين وجامعة ميشيغان...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 5.0%, الفعلي: 6.7% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان:...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.4%, المتوقع: 3.6%, الفعلي: 3.3% مؤشر...
أعلنت شركة بلاك روك (BLK.US) عن نتائجها للربع الأول من عام 2025، والتي جاءت أقل بقليل من التوقعات. لا تشمل هذه النتائج حتى الآن حالة الذعر التي سادت السوق...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر التقلبات VIX اليوم بنسبة تقل قليلاً عن 3%؛ ومع ذلك، مقارنةً بأعلى مستويات الأمس التي تجاوزت 40، انخفض مؤشر VIX بنحو 10%. تجاهل...
الوضع العام للسوق: اتسمت معنويات السوق خلال جلسة التداول الأخيرة في أوروبا هذا الأسبوع بالتباين. يُسجل مؤشر داكس الألماني حاليًا انخفاضًا بنسبة 0.8%،...
أعلن وزير مالية جمهورية الصين الشعبية أنه ابتداءً من 12 أبريل، سيُطبق معدل تعريفة جمركية أعلى جديد على السلع الأمريكية بنسبة 125% (كانت 84%) سابقًا. وجاءت...
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، حيث قفز سعر الذهب الفوري بأكثر من 1% ليصل إلى 3,207.20 دولار للأونصة، حيث دفع تصاعد التوترات التجارية...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من بريطانيا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (شهري): السابق: 0.0%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: %0.5 الناتج الإجمالي...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: %2.3 مؤشر...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وقراءات التضخم في أوروبا، وأرقام أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. ستراقب...
عكست المؤشرات الآسيوية خسائرها، حيث قادت الأسواق الصينية المكاسب، حيث ارتفع مؤشر CHN.cash بنسبة 2.07%، وارتفع مؤشر HK.cash في هونغ كونغ بنسبة 1.77%،...
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، متخليةً جزئيًا عن مكاسب الأمس. لا تزال تقلبات السوق مرتفعة للغاية، ولا يزال المستثمرون يخشون الركود....
أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل مشروع ميزانية الرئيس ترامب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 214 صوتًا يوم الخميس، مما يُمثّل فوزًا كبيرًا لأجندته...
صرح مسؤولون في البيت الأبيض لشبكة CNBC اليوم بأن القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد ارتفعت الآن إلى 145%. ويشمل هذا الرقم: رسوم...
هبطت أسهم شركة يو إس ستيل بنسبة 7.9% بعد أن كرر الرئيس ترامب معارضته لاستحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على الشركة، على الرغم من موافقته في وقت سابق على...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
