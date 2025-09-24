الرسم البياني لليوم - الفضة SILVER (26.02.2021)
كانت الفضة مرنة للغاية خلال عمليات البيع المكثفة الأخيرة للذهب بسبب ارتفاع العائدات. بينما انخفض الذهب طوال شهر فبراير ، تمكنت الفضة من الدفاع عن المقاومة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
يستمر ارتفاع عائدات السندات حيث يتوقعون المتداولون سيناريو الانكماش السريع. الذهب هو أحد الضحايا الرئيسيين: هناك علاقة سلبية قوية بين العائدات وأسعار الذهب....
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.52٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.75٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 2.45٪ ورسل 2000 بنسبة 3.69٪. استمرت عمليات البيع خلال الجلسة...
تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بشكل حاد اليوم حيث استمرت عائدات السندات المرتفعة في الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10...
انخفاض مطالبات البطالة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من 3 أشهر تجاوزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة التوقعات عند أعلى مستوياتها في 6 أشهر تلقى...
كان أحد الموضوعات الرئيسية في الأسواق المالية مؤخرًا هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما يجعل منحنى العائد في الولايات المتحدة أكثر حدة. هذه...
ارتفع سعر سهم Gamestop (GME.US) مرة أخرى ، فاجأ الذين اعتقدوا أن سعر السهم سيستقر بعد الارتفاع المفاجئ الأخير والتراجع الذي هز وول ستريت. ارتفعت أسهم شركة...
بلغ عدد مطالبات البطالة في الولايات المتحدة 0.730 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير ، ارتفاعًا من 0.861 مليون في الأسبوع السابق. كانت بيانات اليوم...
الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هما العملات الأفضل في مجموعة العشرة هذا العام. ارتفع زوج AUDUSD بنسبة 45٪ تقريبًا عن أدنى مستوياته في العام الماضي...
الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي هما العملات الرئيسية الأفضل أداءً هذا العام. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 3.7٪ تقريبًا منذ بداية العام مقابل الدولار...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.14٪ وناسداك 0.99٪ و Russell 2000 2.38٪. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.35٪ وسجل أعلى مستوى جديد ارتفع مؤشر S & P /...
خلال جلسة اليوم ، شهدنا انخفاضات حادة في سوق الذهب. ومع ذلك ، خلال شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، بدأ سعر المعدن الثمين في الانتعاش. ظهر المشترون...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.285 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير ، بعد انخفاض قدره 7.258 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
خلال جلسة اليوم يمكننا أن نرى انخفاضًا في زوج العملات الرئيسي. ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات لفترة طويلة ، وارتفعت اليوم إلى 1.41٪ ، مما يجعلها الأعلى...
DE30 لوحظ تصحيح هابط عميق في أسواق الأسهم في الأيام الأخيرة. فشل المؤشر الألماني في اختراق مستوى 14150 نقطة مما أوقف الحركة الصاعدة. بالنظر إلى الرسم...
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى يتم تحقيق التوظيف الكامل. في السنوات السابقة ، تم استيفاء شروط التوظيف الكامل عندما...
انخفضت أسواق الأسهم العالمية في اليومين الماضيين بسبب مبيعات أسهم شركات التكنولوجيا. إلى جانب انخفاض الأسبوع الماضي ، انخفض مؤشر US100 بنحو 5٪ من أعلى...
الجنيه البريطاني هو الفائز الواضح بين العملات الرئسية هذا العام. اخترق زوج GBPUSD مستوى 1.42 اليوم في الجلسة الآسيوية مقابل 1.3670 في بداية العام...
