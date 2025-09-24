حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.13٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.05٪ ، وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.5٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.88٪. انخفض مؤشر...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
كما هو متوقع ، حاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول تهدئة الأسواق. قال باول إنه سيبلغ عن أي تغييرات تطرأ على وتيرة شراء السندات في وقت مبكر ؛ لقد وعد...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 91.3 في فبراير من 89.3 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق البالغة 90.2. كان رد فعل زوج EURUSD متواضعًا نسبيًا...
أسواق الأسهم العالمية متراجعة اليوم ، تحت ضغط الأداء الضعيف لأسهم التكنولوجيا. مؤشر US100 هو الأسوأ أداءً في الولايات المتحدة حيث انخفض بنسبة 1.4٪ بينما...
يمكن ملاحظة انخفاض في سوق العملات الرقمية اليوم. انخفض البيتكوين لليوم الثاني على التوالي ، وعلى الرغم من تعافيها من بعض الخسائر ، لا تزال اليوم منخفضة...
ارتفعت أسعار القهوة أمس وسجلت أعلى مستوى لها في 14 شهرًا. يُنظر إلى توقعات الطقس الرطب لمناطق النمو الرئيسية في البرازيل على أنها أحد الأسباب الرئيسية...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.77٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.46٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.69٪. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.09٪ ارتفع مؤشر S...
لا تزال أسواق الأسهم العالمية تتعرض للضغط خلال جلسة اليوم. بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر S&P 500 (US500) من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة اختراق خط...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.257 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير ، بعد انخفاض قدره 6.655 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا لليوم الثالث على التوالي ، لتصل إلى الحد الأعلى للاندماج قصير الأجل الذي بدأ في ديسمبر. كما يمكن أن نرى ، سلوك الريال البرازيلي...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.861 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير ، ارتفاعا من 0.793 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق البليغة...
تم نشر محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الأوروبي. اتفق جميع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على أن التحفيز النقدي الواسع لا يزال ضروريًا. البنك المركزي على...
يُعتبر الذهب أصلًا آمنًا لسنوات عديدة ، حيث يحمي ثروة المستثمرين في أوقات المخاطر الأكبر في الأسواق. كان ينظر إلى المعدن الثمين أيضًا على أنه أصل تحوط...
اخترق سعر خام برنت (OIL) مستوى 65 دولارًا للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ أواخر يناير 2020. ومع تراجع النفط عن أعلى مستوياته اليومية ، يستمر في التواجد...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.03٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.58٪ ، وانخفض Russell منخفضًا بنسبة 0.74٪. بينما أرتفع مؤشر داو جونز 0.29٪ انخفض مؤشر...
تم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يواصل أعضاء اللجنة دعم تدابير السياسة النقدية الحالية لإبقاء التعافي الاقتصادي على المسار الصحيح حيث...
لم يسبب انخفاض اليوم في سوق الأسهم الأمريكية الكثير من الذعر. بالنظر إلى مؤشر Dow Jones (US30) من وجهة نظر فنية ، توقف التصحيح مرة أخرى عند الحد السفلي...
