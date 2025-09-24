CADJPY - توصية من بنك ت.د.
توصية من بنك ت.د. على زوج CADJPY يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة : 83.30 الهدف: 85.00 وقف الخسارة: 81.90 يوصي...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
XTB من بين أفضل خمسة وسطاء في العالم XTB هي الوسيط الخامس في العالم من حيث عدد الحسابات النشطة وفقًا لتقرير Finance Magnates للربع الرابع من عام 2020. XTB...
انخفض زوج EURUSD إلى ما دون مستوى 1.2040 بعد البيانات الأمريكية الإيجابية. ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يناير بنسبة 5.3٪ على أساس شهري ، متجاوزة بسهولة توقعات...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 2:30 بعد الظهر. تبين أن البيانات أفضل بكثير مما كان متوقعا. النقاط البارزة في التقرير: •...
انخفض البلاتين ، وهو معدن ثمين يستخدم في إنتاج المحولات الحفازة لقطاع السيارات ، بنسبة 3٪ تقريبًا. يمكن تبرير هذا الانخفاض من خلال الانخفاض الحاد في سوق...
يتعرض زوج EURUSD للضغط هذا الأسبوع حيث تستمر عائدات الولايات المتحدة في الارتفاع ودعم الدولار الأمريكي. وصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.3٪...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 0.34٪ ، مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.72٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.20٪ انخفض...
تؤدي العوائد المرتفعة في الولايات المتحدة ومنحنى العائد الأكثر حدة إلى تقوية الدولار وإضعاف سعر الذهب. سبب ارتفاع العائدات هو تزايد المخاوف بشأن التضخم....
بدأ النفط الأسبوع بفجوة صاعدة بعد أنباء نهاية الأسبوع عن توترات جديدة في الشرق الأوسط وانقطاع التيار الكهربائي في تكساس ، مركز النفط الصخري الرئيسي في...
إن وتيرة عملية التطعيم في المملكة المتحدة تدعم الجنيه البريطاني. بالإضافة إلى ذلك ، أعلن رئيس الوزراء جونسون أن الحكومة ستنشر جدولًا زمنيًا لتخفيف القيود...
ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 1.3٪ وارتفع مؤشر Kospi بنسبة 0.4٪. وصل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى مستويات...
انخفض زوج USDCAD منذ مارس 2020. وبالنظر إلى الرسم البياني اليوميD1 ، يمكن ملاحظة أنه منذ بداية الدافع الهابط ، ظهرت 5 تصحيحات من نفس الحجم (مستطيلات حمراء)...
لن تُعقد جلسة وول ستريت النقدية اليوم لأنه يوم الرئيس في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك ، لن يكون هناك إعلانات أرباح أمريكية اليوم. ومع ذلك ، ستكون هناك...
ارتفعت مبيعات التصنيع في كندا بنسبة 0.9٪، بعد انخفاضها بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 0.6٪. وتعكس الزيادة نموًا واسع النطاق...
أنهت العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية وتستمر الحركة الصاعدة اليوم. يعد تسريع عملية التطعيم أحد العوامل الرئيسية وراء إعادة...
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي. تجاهلت المؤشرات مؤخرًا البيانات الكلية ، ولكن هل ستتجاهل أيضًا بيانات مبيعات...
ارتفع مؤشر NIKKEI الياباني (JAP225) بنسبة 1.91٪ اليوم وأغلق فوق مستوى 30.000 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 1990. وكانت آخر مرة وصل فيها المؤشر الياباني إلى...
