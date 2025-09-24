حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 1.9٪ وأغلق فوق مستوى 30.000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990. ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.9٪ بينما ارتفع مؤشر Kospi...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
افتتحت مؤشرات S&P 500 (US500) و Nasdaq100 (US100) و Russell 2000 (US2000) منخفضة في آخر يوم تداول من الأسبوع. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر Dow Jones...
أصدرت جامعة ميشيغان بيانات لشهر فبراير. انخفض المقياس الرئيسي إلى 76.2 من 79.0 في يناير. ثقة المستهلك في ميشيغان: 79.0 نقطة (مقارنة بـ 80.8 نقطة المتوقعة) ظروف...
يعتبر الجنيه الإسترليني من أفضل العملات الرئيسية أداءً اليوم. تلقى الجنيه البريطاني دفعة صغيرة من إصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في المملكة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.17٪ ، و Russell 2000 بنسبة 0.13٪ وناسداك 0.28٪. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.02٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.25٪ بينما...
ارتفع سعر الزنك بأكثر من 2.5٪ وهو إلى حد بعيد السلعة الأقوى خلال جلسة اليوم ، ويميز نفسه أيضًا عن النحاس والبلاتين. الأهم من ذلك ، أن الزنك قد استعاد بالفعل...
89.9 مليون يورو في الأرباح، و 178.3 مليون يورو في الإيرادات وأكثر من 112 ألف عميل جديد النتائج المالية الأولية لمجموعة XTB لعام 2020 في عام...
بلغ عدد مطالبات البطالة الأمريكية 0.793 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير مقارنة مع 0.779 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق عند...
كان الذهب يرتفع هذا الأسبوع ، لكننا نرى اليوم انخفاضًا طفيفًا على الرغم من البداية الجيدة للدورة. من الجدير بالذكر أن البلاتين لا يزال الأفضل أداءً بين...
ارتفع سعر البلاتين بأكثر من 10٪ هذا الأسبوع وتجاوز مستوى 1250 دولار اليوم. تستفيد المعادن الثمينة من ضعف الدولار هذا الأسبوع وتحسن التوقعات للاقتصاد العالمي...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.03٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.25٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.20٪ ، بينما انخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.72٪. توقف...
الفضة بالنظر إلى الوضع الفني لهذا المعدن الثمين ، يمكن ملاحظة توقف التصحيح الهابط الأخيرعند مستوى الدعم الرئيسي. ظهر المشترون عند 26.30 دولارًا...
بعد الساعة الرابعة مساءً يمكننا رؤية المزيد من التقلبات في سوق الأسهم. كانت مؤشرات الأسهم الرئيسية تحت الضغط ، ولكن تم تعويض الكثير من الحركة الآن. يبدو...
ارتفع سعرالنفط الخام بعد صدور تقرير EIA اليوم. انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع ، في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات المقطرات بشكل...
ظل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة دون تغيير في يناير عند 1.4٪. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق بنسبة 1.5٪. لا يزال المعدل أقل بكثير من 2.3٪...
ارتفع سعر النحاس اليوم بنسبة 1.7٪ وهو أحد أفضل السلع أداءً. إن التوقعات المحسنة للاقتصاد العالمي ، والناجمة عن اقتراب عملية التحفيز والتحصين الأمريكية...
كان أداء راسل 2000 (US2000) جيدًا بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية. يحوم المؤشر عند مستويات قياسية وصلت إلى 2300 نقطة. يقع المؤشر في أبعد مستوى...
