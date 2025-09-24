حصاد الأسواق
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.03٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.14٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 0.40٪. ارتفع مؤشرNikkei...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
المزيد
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.03٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.14٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 0.40٪. ارتفع مؤشرNikkei...
استمر ارتفاع زوج GBPUSD خلال جلسة اليوم. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي ، قد نلاحظ أن الحركة الصاعدة التي بدأت منذ عدة أسابيع ناتجة عن الحركة...
توصية من بنك ت.د. على زوج CHFJPY. يوصي البنك بيع الزوج بالمستويات التالية: الصفقة: 117.14 الهدف: 115.30 وقف الخسارة: 118.60 يوصي...
توصية من بنك جولدمان ساكس توصية على زوج GBPCHF. يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة : حد الشراء عند 1.2200 الهدف:...
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد خلال جلسة أمس. كان الذهب والفضة يتعافيان من خسائر الأسبوع الماضي ، ولكن البلاتين جذب المزيد من اهتمام المستثمرين....
خلال جلسة الأمس وصل مؤشر داكس الألماني (DE30) إلى مستوى قياسيا جديدا. مع ذلك ، انتهى اليوم بمزاج متباين وظهر نمط شمعة الدوجي على الرسم البياني D1 ، مما...
• ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.0٪. وصلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى أعلى مستوياتها...
في نهاية الأسبوع الماضي ، كان زوج EURUSD أدنى من مستوى 1.20. ومع ذلك ، تمكن المضاربون على الارتفاع من استعادة السيطرة يوم الجمعة. كان الارتداد مدعومًا...
توصية من بنك ج. ب. مورجان على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:1.2035 الهدف:1.1600 وقف الخسارة:...
توصية من بنك ت.د. على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة :0.8998 هدف:0.9250 وقف الخسارة: 0.8840 يوصي...
انتعشت أسواق الأسهم من الاتجاه الهابط ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تلاشى الأهتمام بالمضاربة بالتجزئة وركزت الأسواق على قضايا مثل التحفيز الأمريكي....
البلاتين هو المعدن النفيس الأفضل أداءً اليوم ، حيث ارتفع السعر بنسبة 3٪ تقريبًا. تجاوز السعر أعلى مستوى من 2021 عند 1158$ اليوم. ضعف الدولار الأمريكي هو...
تجاوز سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يناير 2020. وتشهد أسعار النفط أفضل بداية لعام خلال الثلاثين عامًا الماضية ، وقد ارتفعت بنسبة...
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 2.12٪ وأغلق عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990. ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.6٪ بينما انخفض مؤشر Kospi بنسبة 0.8٪. وصلت...
على الرغم من قوة الدولار الأمريكي ، يستمر ارتفاع سعر خام برنت. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل ، ولكن بشكل رئيسي إلى حدود الإنتاج والتصدير لمنظمة أوبك...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.9018 هدف: 0.9200 وقف الخسارة:...
انتعش زوج EURUSD من المنطقة التي تميزت بارتداد فيبوناتشي 23.6٪ للموجة الصاعدة الكبيرة في مارس الماضي والتي تتزامن مع الدعم عند 1.20. كان الانتعاش بسبب...
أضاف الاقتصاد الأمريكي 49000 وظيفة في يناير ، مقارنة مع انخفاض معدل الانخفاض عند 227000 في ديسمبر وأقل من توقعات السوق عند 50.000. إنه ارتفاع صغير يترك...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم