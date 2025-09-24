📊 USDCAD قريب من 1.28 قبل تقرير NFP💲
بيانات جداول الرواتب غير الزراعية لشهر يناير هي الإصدار الكلي الرئيسي اليوم. سيصدر تقرير التوظيف الأمريكي في الساعة 2.30 مساءً ، وتشير إجماع السوق إلى...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
اخترق سعر خام برنت (منظمة العمل الدولية) مستوى التأرجح 59.50 دولار اليوم حيث لا يزال النفط مواتياً. ارتفع خام برنت بعد الخروج من المثلث الهابط ويستفيد...
اخترق زوج EURUSD مستوى الدعم النفسي عند 1.20 أمس ، مما يشير إلى احتمال انخفاض أكبر. علاوة على ذلك ، اخترق الزوج أيضًا خط 100EMA على الرسم ألباني اليومي...
أغلق مؤشرا S&P 500 و Nasdaq عند مستويات قياسية مرتفعة بنسبة 1.09٪ و 1.23٪. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.08٪ بينما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.98٪. ارتفع...
أصدربنك ت.د. توصية على زوج AUDNZD. يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة:1.0597 الهدف:1.0850 وقف: 1.0420 يوصي...
تنخفض أسعار المعادن النفيسة خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار. من الجدير بالذكر أن زوج EURUSD انخفض إلى ما دون 1.20 اليوم. المعادن الثمينة هي أسوأ مجموعة...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.779 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 يناير ، مقارنة مع 0.847 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق بمقدار...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.2130 هدف: 1.1850 وقف الخسارة:...
قرر بنك إنجلترا الانتظار خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2021. ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪...
الجنيه الإسترليني هي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً اليوم. بإلقاء نظرة على زوج GBPJPY ، يمكننا أن نرى أن الزوج يواصل التراجع الذي بدأ بعد محاولة فاشلة لاختراق...
كان أداء الجنيه البريطاني جيدًا للغاية في يناير ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الارتياح بعد إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي لم تكن...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.14٪ ، وارتفع Russell 2000 بنسبة 0.38٪ بينما انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.02٪ انخفض مؤشر...
US100 لنبدأ تحليل اليوم بمؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). بالنظر إلى الوضع الفني في المؤشر ، يمكن ملاحظة تعافي كامل تقريبا من الانخفاض الأخير....
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.994 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير ، بعد انخفاض قدره 9.91 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM للولايات المتحدة إلى 58.7 نقطة في يناير من 57.7 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 56.8. كان...
صدر تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر يناير في الساعة 2:15 بعد الظهر. كان من المفترض أن تظهر البيانات زيادة قدرها 49000 وظيفة بعد انخفاض قدره 123000 في ديسمبر....
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.1985 هدف: 1.2300 وقف...
كان السكر في حركة صاعدة مؤخرًا ، ولكن توقفت الحركة بالأمس في منطقة المقاومة حول 16.30. نتيجة لذلك ، يمكن رصد نموذج رأس وكتفين محتمل على مخطط H1. يتم تحديد...
